Quart de Poblet inaugura L’Estació: Oficina de Turisme, Sala d’exposicions i centre Smart city

L’edifici uneix passat, present i futur i hi ha programades visites guiades gratuïtes perquè veïns, col·legis i turistes coneguen els llocs més emblemàtics, la intensa activitat del municipi i la seua història

La rehabilitació ha sigut cofinançada amb fons europeus (FEDER)

Pocs edificis públics donen tant de si. L’Ajuntament de Quart de Poblet ha inagurado L’Estació de Quart, que així es diu per estar situada en l’estació de Renfe de l’antiga línia de rodalia. És un espai multidisciplinari que alberga el nou centre d’informació turística, una sala d’exposicions i el centre tecnologia de Smart City. A més, la rehabilitació ha sigut cofinançada amb fons europeus (FEDER) i permetrà que el municipi conserve un lloc emblemàtic per als veïns i veïnes. Els records de la gran majoria de la ciutadania giren entorn del pas del ferrocarril pel municipi.

La història de Quart de Poblet no seria la mateixa sense dues dates que van marcar un abans i un després en la vida econòmica i social del poble. El 23 de maig de 1889, a les onze del matí, va arrancar el tren inaugural de la línia de rodalia que unia València amb Riba-roja de Túria. Cent díhuit anys després, el 5 d’octubre a les 22.20 hores, els seus vagons van eixir per última vegada de l’Estació.

Aquest tren de via ampla era el paradigma del progrés. Per als pobles agrícoles significava comercialitzar els seus productes amb major rapidesa, mentre que per als tallers de Quart de Poblet i Manises permetia rebre i enviar matèries primeres de manera immediata per a la indústria ceràmica i de taulells. No obstant això, amb el pas dels anys, les vies per les quals discorria aquest tren del progrés es van convertir en una barrera arquitectònica que escanyava el creixement d’aquestes poblacions i suposaven un risc per a les persones, sent l’origen de molts enrotllaments. Era habitual travessar les vies per a anar a qualsevol lloc del poble o jugar entre les travesses. Ciutadania i representants públics es van unir per a exigir el soterrament de les vies. Junts van convocar manifestacions, van subjectar pancartes i van exigir la fi de les morts per accidents. Es va constituir la Plataforma Pro-Enterrament i, gràcies a la tenacitat i la capacitat de diàleg, es va aconseguir canviar la idea d’establir un nou tramvia i es va aprovar la prolongació de la línia 5 del Metrovalencia.

Aquesta part de la història de Quart de Poblet potser no la coneixen els nascuts a principis de segle. No obstant això, gràcies a la rehabilitació i utilització de L’Estació com a espai multidisciplinari podran descobrir, no sols com era la vida amb el ferrocarril sinó també llocs emblemàtics i totes les activitats que ofereix la seua localitat.

L’espai expositiu mostrarà durant els pròxims mesos una sèrie d’objectes i imatges antigues del ferrocarril. La majoria han sigut cedits per l’Associació Valenciana Amics del Ferrocarril mentre que uns altres són de la col·lecció de Juan Luis Llop, cronista i vocal de Patrimoni d’aquesta associació. Algunes són peces úniques com l’esbós d’Estatuts i reglament del Chemin de Fer Valence à Llíria de l’any 1882. Unes altres són molt curioses com a fanals, quinqué de taula d’oli, tenacilla d’interventor, xiulet, gorra o un rellotge i una campana de paret. Altres objectes són del Museu Virtual de Quart de Poblet.

Els assistents a l’acte inaugural s’han emportat de record un tros d’història: una reproducció exacta dels bitllets de cartó Edmodson que es van utilitzar en els primers anys del ferrocarril per a poder viatjar. Llop, maquinista que ha que ha travessat el municipi tant per la superfície com pel subterrani, ha datat i trepat els bitllets amb una compostor original.

El punt d’informació turística organitza visites guiades gratuïtes perquè veïns, col·legis i turistes coneguen els llocs més emblemàtics i la intensa activitat del municipi.

Es podrà bussejar en els elements patrimonials culturals, hídrics i naturals que ofereix, per exemple, la Ruta de l’aigua, alguns d’ells catalogats Bé d’Interés Cultural (BIC) com la Séquia de Mislata o la Cisterna medieval.

El turista també podrà conéixer el Parc Natural del Túria, on es poden contemplar llúdries, ànecs i tortugues o s’endinsarà en el barri antic en el qual es troben alguns edificis modernistes locals i llocs icònics de Quart de Poblet. La Ruta 36-39, l’ermita de San Onofre o la Casa de la Cultura són altres punts que les persones visitants no es poden perdre.

A més, Quart de Poblet és un lloc molt viu i dinàmic on desenes d’associacions organitzen activitats que moltes persones, naturals o foranes, desconeixen. El turisme de proximitat, que s’ha incrementat a causa de la pandèmia però que ha arribat per a quedar-se, permet descobrir les meravelles que ens envolten

El tercer servei que alberga l’ Estació és el cervell tecnològic de la smart city local. Gràcies a les tècniques més innovadores s’aconsegueix un municipi sostenible, digitalitzat i ecològic al servei de la ciutadania que permetrà accedir a molts de les dades que diàriament es recullen, ara actualitzats al minut.

La ciutadania podrà saber la qualitat de l’aire, consultar estadístiques de les dades en els OPIS i en la web o buscar aparcament a través d’una App. El monitoratge del reg per degoteig distribueix l’aigua segons les necessitats de cada àrea pel qual s’optimitzarà l’ús hídric. Això permetrà, per exemple, que si un dia ha plogut el reg no s’active. L’enllumenat domotizado LED, amb equips per al monitoratge, permetrà d’igual forma que els fanals només s’encenguen quan siga necessari amb el consegüent estalvi energètic.

En definitiva, el centre smart city aconsegueix millorar la qualitat de vida, la competitivitat i l’eficiència en els serveis urbans, el municipi ha centralitzat les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en un edifici que uneix passat, present i futur.