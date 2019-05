Quart de Poblet inicia amb l’exposició “La devoció popular a sant Onofre” les festes en honor al seu patró

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’associació Amics de la Passejà celebra la seua 30 aniversari

Quart de Poblet inicià ahir les festes en honor al seu patró, sant Onofre, que tenen l’ acte central i més emblemàtic en la Passejà, celebrada des de fa 296 anys la nit del 9 de juny i declarada Festa d’Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana. Les festes les organitzen l’Ajuntament i l’associació Amics de la Passejà, que compleix 30 anys d’existència dedicada a preservar la Passejà. Precisament, amb motiu d’aquest aniversari, les activitats van arrancar, amb la inauguració a Quart Jove de l’exposició “La devoció popular a Sant Onofre”, organitzada per l’entitat.

La mostra reflecteix la devoció a sant Onofre al llarg del món, amb imatges d’esglésies, ermites, temples… dedicats al sant en nombrosos països, entre ells, Itàlia, Polònia, Colòmbia o Rússia. També en altres llocs d’Espanya, com Badajoz, Múrcia o Sevilla. L’exposició inclou, a més, objectes i documents, des de medalles i estampes a diferents edicions dels gojos a sant Onofre a Quart de Poblet, Estubeny, Girona, Badalona i Montserrat.

Les activitats continuen el divendres 31 de maig. A les 20 hores, està prevista a la Casa de Cultura l’exposició dels treballs pictòrics i literaris seleccionats en el XVIII Concurs Escolar Quart-2019, dirigit als xiquets i xiquetes de 3r d’Educació Primària de tots els col·legis de Quart de Poblet, amb el lema “Sant Onofre i La Passejà”. Es tracta d’una iniciativa que persegueix arrelar la festa des de la infància. El lliurament de premis es farà el divendres 7 juny, a les 9.45 hores, en l’Auditori Molí de Vila en un acte amenitzat per l’Esglai Teatre.

Aqueixa mateixa nit, a les 21 hores, es dispararan 21 salves per a marcar l’inici de les jornades festives en la plaça de l’Ajuntament.

El programa continua el dissabte 1 de juny, a les 20 hores, amb la cercavila d’Amics de la Passejà pel nucli antic del poble, acompanyats pel grup de Tabal i Dolçaina Va de Bo. Serà el preludi del sopar popular que s’iniciarà a les 22 hores en la plaça de l’Església.

La Sala d’actes de l’Ajuntament acollirà el dijous, 6 de juny, a les 20 hores la conferència “Els gojos valencians de sant Onofre: cant, lloança i lloança al Sant”, de Joan Carles Gomis Corell, i lectura de la poesia “La Passejà (Confessions d’un coet)”, de Rafael Martín Miller.

Amics de la Passejà ha organitzat per al dissabte 8, a les 9 hores, un passeig per l’horta conduït per Cento Sancho: “Passejant pel Pla de Quart. Els masos del secà”. L’eixida es farà des de l’antiga estació de RENFE. Cal portar-se l’esmorzar.

La festa gran arriba el diumenge 9 de juny amb la Passejà, que eixirà a les 22.30 hores de l’ermita de sant Onofre. Al llarg del recorregut es faran la roda de foc infantil, la d’Amics de la Passejà i un gran espectacle pirotècnic a càrrec de Pirotècnia Dragón (Matoses) en la rotonda del carrer Trafalgar amb Joanot Martorell, així com la roda de foc en la plaça de l’Ajuntament i l’espectacle pirotècnic en l’aparcament públic del final del carrer Azorin, a càrrec de Pirotècnia Valenciana.

Com mana la tradició, en finalitzar Amics de la Passejà repartirà orxata i rosquilletes per a tots els ciutadans i ciutadanes que ho desitgen.

El dilluns 10 de juny, festivitat del Patró, tindrà lloc a les 11 hores el trasllat de Sant Onofre des de la Parròquia de la Puríssima Concepció fins a l’Ermita, on se celebrarà la missa concelebrada a les 22.30 hores. En finalitzar, es dispararà una mascletà a càrrec de Pirotècnia Valenciana.

A la vesprada, a les 19.30 hores, s’ha programat el Concert Extraordinari de l’Agrupació Musical L’Amistat al parc de Sant Onofre, i a les 21 hores, la processó des de l’Ermita fins a la Parròquia de la Puríssima Concepció.

El divendres 28 de juny conclouran les activitats amb la “pujà” infantil de sant Onofre des de l’església de la Puríssima Concepció fins a l’Ermita.