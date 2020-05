Quart de Poblet inicia el repartiment de màscares entre els seus veïns i veïnes

Connect on Linked in

Des de hui 4 i fins al 7 de maig, la brigada municipal realitzarà la distribució del material per barris

Hui 4 de maig, l’Ajuntament de Quart de Poblet iniciarà el repartiment entre els veïns i veïnes de les 25.000 màscares homologades, llavables i reutilitzables que ha adquirit a través de la Mancomunitat de L’Horta Sud. Aquesta actuació s’emmarca en les mesures posades en marxa pel Consistori en previsió a les fases de desescalada que s’aniran vivint en les pròximes setmanes.

El repartiment es realitzarà per zones, de manera que es respecten totes les mesures de seguretat. El dilluns, des de primera hora del matí, el personal municipal distribuirà les màscares en la zona del barri de la Cebollera i en el Barri del Crist. El dimarts continuarà en les zones de Rio Túria i el barri antic del municipi, el dimecres es repartirà en la zona de l’avinguda San Onofre i Primer de Maig, i el dijous en els barris de San Onofre, Sant Jerònim i San José.

El personal municipal, degudament identificat, contactarà amb el president de cada finca i, en el cas de no trobar-se, depositarà les màscares en les bústies.

L’alcaldessa, Carmen Martínez, ha declarat que “s’ha fet un gran esforç per proveir-nos de material suficient de protecció. No són només les màscares, també els guants, el gel desinfectant, els micos de treball… La seguretat del personal que s’ha mantingut actiu i la protecció de les nostres residències ha sigut una de les nostres prioritats; la seua seguretat no s’ha descurat en cap moment”. Per part seua, ha recordat que les màscares s’han encarregat a una empresa de la comarca a través de la compra centralitzada amb altres municipis i en coordinació amb la Mancomunitat de L’Horta Sud, la qual cosa ha permés accedir a preus més competitius alhora que es fomentava l’economia local.

Les màscares estan recolzades per la norma UNEIX 065, aprovada el 15 d’abril, i compleixen amb les indicacions de les autoritats sanitàries. Són reutilitzables i llavables perquè puguen ser emprades en més d’una ocasió i per diferents persones. Amb cada màscara s’adjuntarà un xicotet manual d’instruccions sobre el seu ús, neteja, manteniment i conservació. No obstant això, tota aquesta informació també estarà disponible en la pàgina web de l’Ajuntament i en les xarxes socials municipals.

El Consistori continua treballant en la volta a l’anomenada “nova normalitat”, reforçant la seguretat dels veïns i veïnes, perquè reprenguen les seues activitats socials i econòmiques amb tranquil·litat. Així, ja ha realitzat el primer repartiment de màscares protectores entre els comerços i establiments oberts i, en breu, distribuirà les màscares en els domicilis.