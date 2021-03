Quart de Poblet inicia la construcció d’un nou pàrquing gratuït amb 221 places

L’actuació, de 2,4 milions d’euros, està cofinançada pel Fons Europeu FEDER

L’Ajuntament de Quart de Poblet iniciarà la setmana vinent les obres de construcció del nou aparcament públic i gratuït Balcó del Túria, situat al carrer Tribunal de les Aigües. Amb un pressupost de 2,4 milions d’euros, es tracta d’una de les actuacions més importants de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI), cofinançada al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu pluriregional d’Espanya (POPE) 2014-2020.

El projecte preveu la creació d’un pàrquing de dues plantes, aprofitant el desnivell existent, i comptarà amb 221 places per a vehicles. La coberta serà una gran àgora per als vianants per a ús i gaudi de la ciutadania, amb àrees multifuncionals com un amfiteatre i jocs biosaludables. A més, servirà de mirador i accés al Parc Fluvial del Túria. D’aquesta manera, es duplicarà el nombre d’espais per a estacionar que hi ha en l’actualitat i es crearà una zona verda d’esplai per als veïns i les veïnes. La previsió és que l’actuació estiga completa durant el segon semestre de 2022.

Aquest nou estacionament se suma a la xarxa d’aparcaments municipals gratuïts i dissuasius en els quals es pot aparcar vehicles en emplaçaments pròxims al centre urbà. En total s’ofereix prop de 1.500 places al llarg del municipi per a estacionar i acostar-se a peu als serveis públics i espais d’interés.

Energies renovables

D’altra banda, aquesta previst la instal·lació de plaques fotovoltaiques en la infraestructura per a garantir el subministrament elèctric a través d’energies renovables. D’aquesta manera, es compleixen els objectius d’estalvi energètic i reducció d’emissions de CO₂ a l’atmosfera en alleujar el trànsit rodat en el nucli urbà. També comptarà amb un Sistema Urbà de Drenatge Sostenible (SUDS) per a filtrar l’aigua pluvial al subsol i la conca fluvial.

Amb tot, aquest projecte culminarà la transformació del Barri Riu Túria, en el qual s’han remodelat diversos carrers gràcies a l’estratègia EDUSI. L’estacionament pal·liarà la falta d’estacionament en el districte i crearà un espai públic verd i de qualitat per a la ciutadania.