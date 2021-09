Quart de Poblet inicia les obres de rehabilitació de la Casa de Cultura amb un pressupost de 564.364 euros

Connect on Linked in

L’actuació es realitzarà amb perspectiva de gènere i inclou la millora de l’eficiència energètica, la renovació de la sala d’actes, de la fusteria i dels ascensors, entre altres aspectes

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha iniciat la rehabilitació d’un dels seus edificis més emblemàtics, la Casa de Cultura. Aquest immoble va ser la residència, a la fi del segle XIX, de Juan Bautista Valldecabres Rodrigo, president de la Diputació de València, Diputat en les Corts Valencianes i Senador del Regne.

Es tracta d’una intervenció que ascendeix a 564.364 euros i és finançada pràcticament íntegrament per la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, que va concedir al projecte la puntuació màxima dins del programa Actuacions Urbanes.

La rehabilitació integral està distribuïda en quatre fases. En 2018 es va reformar la Torre Miramar i es van eliminar barreres arquitectòniques, entre altres aspectes. Llavors es va realitzar una inversió de 270.000 euros.

En la segona fase es renovarà la façana del carrer Poeta Zorrilla mitjançant el sistema SATE, es millorarà l’aïllament tèrmic i se substituiran fusteries i cristalleria de la major part de l’edifici. També es millorarà la il·luminació de l’accés lateral a l’edifici incrementant la seguretat d’un racó que queda en penombra.

Els ascensors es canviaran permetent l’eliminació de les cambres de màquines antigues.

Un dels aspectes més pràctics és l’adequació de la sala d’actes. Amb les obres se separaran, també els banys de la zona on les associacions locals realitzen les seues activitats. En aquesta intervenció s’ha inclòs la perspectiva de gènere en incorporar canviadors de bebés no sols en els banys de dones, sinó també en el dels homes.

Durant els treballs, que previsiblement es prolongaran fins a abril de 2022, es mantindrà el servei d’atenció al públic i el treball del personal administratiu. No obstant això, altres activitats com a exposicions, conferències i presentacions es traslladaran a altres estades municipals. A més, s’ha contactat amb totes les associacions i entitats que utilitzen aquest espai per als seus actes culturals per a oferir-los llocs alternatius mentre duren les obres. Així, per exemple, els grups infantils i juvenils del Taller de Teatre municipal es reuniran en el Espai de Creació Jove, les Classes de Unisocietat en Trenquem Barreres, el servei de mediació intercultural a la Casa de la Dóna; i les Conferències, presentacions de llibres, etc, es duran a terme en la Sala d’actes de l’Ajuntament.

Les intervencions que es realitzaran en la tercera i quarta fase estan relacionades amb restauració pictòrica d’elements de la part antiga així com la intervenció en altres plantes de l’edifici.

Des de l’Ajuntament de Quart de Poblet s’està prestant una especial atenció a aquesta rehabilitació ja que suposa un element patrimonial d’excepcional valor.

De fet, una empresa especialitzada en restauració està duent a terme les tasques de rehabilitació sota la supervisió del personal tècnic de la corporació municipal.

La Casa de Cultura actual és el resultat de la unió de dues edificacions: l’edifici històric del XIC i un altre que es va construir en 1983. Tots dos estan vinculats a través d’un pati i de l’escala central.

Segons recull el Catàleg d’Edificis Protegits de Quart de Poblet, inclòs en el Pla General d’Ordenació Urbana, l’edifici antic data de 1896. En canvi, altres fonts sostenen que aqueix va ser l’any en què Juan Bautista Valldecabres va comprar la casa als seus sogres, amb la qual cosa la data de construcció original és anterior.

Després de l’adquisició, l’habitatge va ser sotmés a una reforma “eclèctica historicista que li confereix l’aspecte actual”, tal com recull la memòria del projecte de rehabilitació.

L’edifici històric mostra en la seua planta la distribució típica dels habitatges de l’Horta. En accedir a través d’una porta gran de dues fulles des de la plaça Valldecabres, s’arriba a un primer vestíbul amb parets i sostres profusament decorats amb estucs, mosaics de Nolla i pintures. A continuació, una porta de fusta i cristall molt ornamentado, d’estil modernista, dóna pas a un segon vestíbul, amb els sostres decorats i un sòcol perimetral de taulells realitzat a la fàbrica de la família Valldecabres. És l’espai de pas cap a l’edifici contemporani. La planta segona alberga les dependències administratives de l’Àrea de Cultura i l’Oficina de Turisme. La tercera planta és diàfana.

Pel que respecta a l’edifici contemporani, és seu de la Sala d’Exposicions, d’una sala d’actes i de les dependències que acullen el programa Unisocietat.

La Torre Miramar és una construcció típica valenciana, que s’alça en els terrats de les cases per a contemplar la mar o l’entorn i gaudir de les vistes.

L’Ajuntament va adquirir l’actual Casa de Cultura als hereus de Juan Bautista Valldecabres en 1982, per la seua singularitat i perquè és un dels pocs immobles d’aqueixa època que es conserven en el municipi. La inauguració del nou servei municipal, després de la reforma i ampliació realitzades, es va fer el 9 de juny de 1986, dia de la Passejà de sant Onofre i vespra de la celebració dels actes en commemoració de l’onomàstica del patró de Quart de Poblet.