Quart de Poblet injecta quatre milions d’euros en els pressupostos per a pal·liar els efectes de la covid

El ple aprova per unanimitat incrementar els diners destinats a les famílies més desfavorides, als autònoms, al foment d’ocupació i a la reactivació econòmica del municipi

El ple l’Ajuntament de Quart de Poblet ha aprovat per unanimitat la modificació de crèdit. Tots els partits amb representació municipal van aprovar injectar 3.999.242,12 euros a la protecció de les famílies més castigades per la covid, a protegir i fomentar l’ocupació, als autònoms i a la protecció del comerç local. També es destina més d’un milió i mig a actuacions concretes per a millorar l’entorn urbà, els espais naturals i aspectes molt demandats pels veïns i veïnes. Entre ells, cal destacar la inversió en parcs infantils, la transformació digital, la connexió dels edificis al cablejat de fibra, la instal·lació de WIFI per a la ciutadania o els 200.000 euros per a modernitzar els polígons industrials. Així mateix, es contempla la renovació de la gespa del camp de futbol, l’ampliació dels quilòmetres de carril bici, la col·locació de càmeres de videovigilància per a gestionar el trànsit o la compra d’equipament informàtic per a persones majors dins del programa `Trenquem barreres´.

El problema de l’habitatge s’ha vist agreujat per les circumstàncies derivades de la pandèmia. Per això, urgeix donar cobertura a les situacions d’emergència residencial que travessen moltes famílies i complementar els plans que ofereixen altres administracions i entitats socials amb ajudes per al pagament del lloguer i subministraments. Es contempla subscriure convenis amb entitats socials per a atendre de manera immediata a persones sense llar, en perill de desnonament així com augmentar i fins a duplicar les ajudes destinades al pagament de l’IBI. També s’actuarà per a solucionar problemes concrets: des de subvencionar un escalfador fins a pagar la factura de la llum o de l’aigua o complementar altres ajudes existents.

La injecció de 3.999.242,12 euros en els pressupostos ha sigut possible gràcies al romanent del propi Consistori després de tancar els comptes de l’any anterior en positiu.

Els diners abasta totes les àrees de gestió ja que el Consistori no vol deixar cap llacuna i arribar a tots els sectors de la població perquè els quarters i quarteres es puguen beneficiar d’aquestes millores en les seues rutines quotidianes. Així, es reforça el servei de detecció i atenció a les situacions de vulnerabilitat amb especial focus en la desprotecció dels xiquets, xiquetes i adolescents de Quart de Poblet. Un altre aspecte que s’inclou és la amplación del servei municipal d’atenció a domicili-SAD i la realització d’un seguiment i assessorament a les persones beneficiàries de la Renda Valenciana d’Inclusió Social.

Noves ajudes a autònoms i foment de l’ocupació

Es mantenen les adaptacions en el calendari fiscal per a acomodar-lo a les circumstàncies actuals de pandèmia així com les suspensions en les taxes, les bonificacions dels cànons i l’impuls del sistema de compte corrent tributari. També es proporcionaran majors recursos als plans de foment de l’ocupació, a més de convocar noves ajudes a persones autònomes amb locals comercials a Quart de Poblet.

L’impuls econòmic i laboral del municipi és un dels majors reptes de l’equip de Govern, que es compromet a escometre les modificacions que siguen necessàries per a cobrir, en l’àmbit de les seues competències, les necessitats que vagen sorgint. Per això, s’augmenta la partida econòmica inicial destinada al programa d’ocupació COVID, s’impulsen noves mesures d’estímul comercial que incentiven la compra en els establiments de la localitat i es fomenten iniciatives de transformació digital del comerç de Quart de Poblet. D’altra banda, es reforça el servei d’assessorament, informació i acompanyament en la creació d’empreses i en l’activitat econòmica del CED per a donar cobertura al context especial en el qual ens trobem.

Un altre aspecte fonamental és la partida destinada a la formació d’autònoms i empreses perquè obtinguen un major rendiment oferint eines formatives i d’assessorament.

D’altra banda, es contempla la creació de noves borses de treball municipals que tinguen com a objectiu la contractació de persones en situació de vulnerabilitat social.