Quart de Poblet instal·la plaques solars en edificis municipals

L’objectiu és reduir les emissions de CO₂ a l’atmosfera, afavorir l’autoconsum i baixar la factura de la llum

Quart de Poblet, 17 de maig de 2021

L’Ajuntament de Quart de Poblet està decidit a reduir la petjada de carboni i que totes les seues iniciatives porten el cognom sostenible. Una de les últimes mesures posades en marxa per a aconseguir aquest objectiu ha sigut instal·lar plaques solars en edificis públics. La Casa Consistorial, la Biblioteca Municipal Enric Valor i el Casino són els primers a comptar amb energia fotovoltaica. S’estima que l’energia generada ajudarà a rebaixar la factura de la llum una mitjana del 14% a més de reduir les emissions de CO₂ a l’atmosfera. També està previst signar un contracte de compensació d’excedents perquè l’energia produïda que no es consumisca s’aporte a la xarxa elèctrica i es descompte de la factura final de la llum. Això serà possible en els dies festius o períodes vacacionals en els quals l’energia utilitzada és menor.

En cada edifici s’han instal·lat 22 panells fotovoltaics que generen una potència de 10 kW. El regidor de Desenvolupament Sostenible i Transició Ecològica, Juan Medina, ha destacat que, “en l’equador de la legislatura, el seu departament ha demostrat un intens treball per a avançar-se als objectius de desenvolupament sostenibles marcats per l’ONU i l’Agenda Europea.”

La finalitat és que l’energia fotovoltaica arribe a tots els edificis municipals que siga possible tècnicament. De moment, el nou aparcament públic i gratuït Balcó del Túria, que està en construcció, es proveirà en gran part amb energia solar. Aquest pàrquing compta amb un pressupost de 2,4 milions d’euros i es tracta d’una de les actuacions més importants de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI). Així mateix, la piscina coberta municipal també està previst que funcione amb aquesta tecnologia.

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha acompanyat aquestes mesures amb una fiscalitat més verda i una gestió tributària en línia amb el projecte europeu Local4Green. Les ordenances aposten per les energies renovables, la mobilitat sostenible i la reducció d’emissions. Entre elles, es troba la bonificació en un 100% de l’impost de circulació als vehicles elèctrics i fins del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Aquestes bonificacions verdes no sols volen contribuir a millorar el medi ambient sinó també ajudar la ciutadania a superar la crisi i reactivar l’economia.

Foto: El regidor de Desenvolupament Sostenible i Transició Ecològica, Juan Medina al costat de l’enginyer industrial municipal Salvador Mira supervisen la instal·lació de plaques fotovoltaiques