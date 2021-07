Quart de Poblet intensifica la seua ajuda al comerç local amb diverses campanyes

Connect on Linked in

L’Ajuntament ofereix fins a 600 euros per negoci si es fomenta l’ús del valencià, donarà huit premis que arriben a 500 euros i prepara una gran campanya per a després de l’estiu

L’Ajuntament de Quart de Poblet vol que el comerç local isca de la crisi provocada per la pandèmia com més prompte millor. I, per a això, ha implicat a totes les àrees. Quan ni tan sols s’ha acabat la campanya “El comerç local de Quart és Brutal” en col·laboració amb l’Associació de Comerciants de la localitat (ACQ), en la qual es regalen carros i bosses d’anar a comprar, ja ha llançat una altra en la qual es cada comerç pot obtindre fins a 600 euros. El requisit principal que demana l’Agència de Foment d’Innovació Comercial-AFIC, capitanejada pel regidor Ángel Lorente, és usar el valencià en elements com a rètols, fullets, web targetes o marxandatge.

A aquesta ajuda poden optar tant persones físiques com jurídiques i el termini de presentació de sol·licituds s’obrirà en els pròxims dies.

Però una de les iniciatives més potents i noves és la que començarà en el segon semestre de l’any i que, sens dubte, serà un vertader revulsiu per als locals de Quart de Poblet. Seguirà la línia de “Ara més que mai, el comerç local ens toca #compraenQuart “, un programa posat en marxa l’últim trimestre de l’any i que va ser tot un èxit i va suposar una injecció d’uns 350.000 euros en el teixit econòmic del municipi. Ara es preparen majors avantatges i premis.

A més, al setembre se celebrarà un concurs en el qual s’atorgaran huit premis que poden arribar fins als 500 euros. Hi haurà dues modalitats en les quals es podrà participar: retolacions en valencià i ús d’aquesta llengua en les xarxes.

En el mateix mes, es repartiran mil sobres de sucre entre els bars, restaurants i casals de la localitat. El més original és que en cada sobre apareixeran frases dones cèlebres escrites en valencià. Per a la campanya de rebaixes que acaba de començar, el departament de Normalització Lingüística, dirigit per la regidora Cristina Mora, facilita als comerços que ho desitgen cartells i etiquetes en valencià. Aquesta iniciativa, posada en marxa amb altres organismes autonòmics i provincials, es repetirà en les rebaixes de gener.

Així mateix, el Consistori continuarà amb la suspensió de les taxes de les terrasses, del mercat ambulant i del Mercat Municipal, així com els cànons de les cafeteries que es troben en edificis municipals i del servei de perruqueria que s’ofereix en la llar de jubilats.

Des de l’Ajuntament es recorda que comprar en els comerços de Quart de Poblet tot són avantatges: proximitat, atenció personalitzada, assessorament i estalvi de temps i de diners. També es cuida el Medi ambient, perquè s’arriba a tots els llocs fent una passejada, i s’incrementa la vida social del barri. I, una de les coses més importants: es col·labora en la reactivació de l’economia local. Cal no oblidar que són veïns i veïnes i sempre són ací quan se’ls necessita.

La revitalització i impuls del teixit productiu, entés com a motor de creixement imprescindible del municipi, és un dels eixos centrals de les polítiques desenvolupades des de l’equip de govern des de fa anys. Una labor que s’ha vist reforçada des de la crisi sanitària mundial amb l’objectiu de pal·liar l’inevitable impacte econòmic que està patint aquest sector i la població en general.