Quart de Poblet invertirà 989.193’29 euros a actuacions d’urbanisme i adequació d’instal·lacions i espais urbans

L’ajuda, concedida per la Diputació de València dins del Pla d’Inversions 20-21, permetrà a l’Ajuntament desenvolupar fins a 10 projectes

Amb el disseny del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) s’estableixen les línies d’actuació per a fer de Quart un municipi més habitable, just, inclusiu, saludable, intel·ligent i sostenible

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha vist com els seus 10 projectes presentats a les ajudes del Pla d’Inversions 2020-2021 de la Diputació de València han sigut aprovats, per la qual cosa rebrà una subvenció de 989.193’29 euros. A través d’aquesta convocatòria, centrada en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el Consistori durà a terme diferents actuacions de millora urbanística i d’instal·lacions en tot el municipi entre 2020 i 2023.

Entre aquests projectes, destaca l’obra de millora de l’accessibilitat dels passos de vianants i la renovació de la xarxa de col·lectors de sanejament, escomeses i xarxa de drenatge que es durà a terme al carrer Trafalgar, concretament, en el tram entre la residència municipal i l’avinguda Villalba de Lugo. Amb aquest projecte, dotat amb una partida de 240.000 euros, es persegueix garantir la disponibilitat d’aigua i la seua gestió sostenible, així com el sanejament per a tota la ciutadania, la qual cosa correspondria al ODS 6.

En una clara aposta per la promoció al sector empresarial municipal, seguint les polítiques de suport al teixit econòmic del municipi que des de fa anys desenvolupa l’equip de govern, s’han destinat 200.000 euros a diferents actuacions en el Polígon Industrial 9 d’Octubre.

En concret, es durà a terme una millora viària, paisatgística, de la xarxa de reg i pintura viària dels carrers Jose María Coll, José Dominguez i Primer de Maig, amb un reasfaltado, la col·locació de nou arbrat i de xarxa de reg, la millora de l’accessibilitat dels passos de vianants i voreres, i la col·locació de senyalització horitzontal.

La millora de totes les instal·lacions de la piscina coberta municipal, un dels serveis més demandats pels veïns i veïnes, també jugarà un paper central, amb una inversió total de més de 354.000 euros en les diferents accions que es realitzaran.

Aquestes obres es caracteritzen per buscar la major sostenibilitat de les instal·lacions, continuant la línia de treball municipal en la seua lluita contra el canvi climàtic.

Així, la “sala cardio” es dotarà amb nova maquinària que generarà energia amb el seu propi ús i moviment. A més, s’instal·laran tres nous depòsits d’aigua, de 3.000 litres cadascun, en els vestuaris de la piscina i el balneari, amb l’objectiu d’acumular aigua calenta sanitària. Aquesta última acció ja es va posar en marxa l’any passat i els resultats van ser molt positius, aconseguint-se un estalvi energètic del 8%.

Finalment, es durà a terme una obra d’impermeabilització del got major i les zones de platges de la piscina i es repararà la fusteria del soterrani de la piscina coberta, millorant l’accessibilitat de tota la instal·lació.

El Consistori aposta fermament per oferir espais d’oci i trobada a la ciutadania, prioritzant una vegada més la sostenibilitat i el model de ciutat intel·ligent que caracteritza a Quart de Poblet. Per això, s’invertiran 50.000 euros en la realització d’un nou parc sostenible, en el recinte recreatiu de l’avinguda San Onofre, amb elements i jocs biosaludables per a adults que estaran connectats a la xarxa elèctrica general i crearan energia sostenible. També s’aprofitarà la parcel·la municipal situada al carrer Ramón y Cajal amb l’avinguda Santa Cecilia per a construir un altre parc que inclourà paviment de formigó com a solera, paviment de seguretat de cautxú, jocs infantils i elements de drenatge. A més, es procedirà a la neteja i vegetalización del talús confrontant. Cal destacar que en aqueixa zona l’Ajuntament va iniciar les labors de condicionament quant als Sistemes de Drenatge Urbà Sostenible (SUDS) amb els quals es gestiona de manera eficaç i eficient el cicle de les aigües pluvials, assegurant la seua reutilització en òptimes condicions, contribuint a l’estalvi i a la qualitat ambiental i evitant les inundacions en cas de precipitació. Tot això comptarà amb una inversió de 40.000 euros i contribuirà al fet que Quart de Poblet siga una ciutat més inclusiva, segura, resilient i sostenible, tal com indica l’onzé objectiu dels ODS.

També es destinaran 30.000 euros al subministrament de mobiliari urbà per a exteriors, com a clos per a parcs infantils i aparcaments municipals i contendores de superfície per a recollida selectiva de residus.

Sens dubte, un dels pilars serà el disseny del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM), un document de caràcter estratègic local que descriu les línies d’actuació del Municipi, amb la finalitat d’incorporar els objectius establits per l’Agenda 2030 i les prioritats futures respecte a obres i serveis en l’agenda urbana municipal. Per a desenvolupar el PUAM, l’Ajuntament disposarà de prop de 30.000 euros.

Amb totes aquestes accions, Quart de Poblet continua avançant com un municipi pioner, més habitable, just, inclusiu, saludable, intel·ligent i sostenible.