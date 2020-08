Quart de Poblet invertirà prop d’un milió d’euros a millorar les seues infraestructures sobre la base dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Print This Post

Les millores s’escometran amb càrrec a la subvenció rebuda dins del Pla d’Inversions de la Diputació de València 2020-2021

Quart de Poblet, 06 juliol de 2020

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha rebut un total de 989.193,29 euros per a dur a terme diverses actuacions en el marc del Pla d’Inversions de la Diputació de València 2020-2021, un programa dirigit a tots els municipis valencians amb la intenció d’ajudar-los en la millora de les seues infraestructures i serveis.

L’alcaldessa, Carmen Martínez, ha valorat positivament les millores que ha introduït el nou pla provincial i ha destacat que “gràcies a aquesta subvenció els ajuntaments podrem escometre les millores que considerem més oportunes en els nostres municipis. En concret, a Quart de Poblet, continuarem amb la línia de construir espais útils i respectuosos amb el medi ambient i amb les persones que els habiten. Tenim la intenció de millorar les nostres zones industrials i nuclis urbans sense comprometre el futur de les nostres generacions, per això, els nostres projectes d’obra compliran amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030”

Una de les actuacions més destacades que s’escometrà és la reurbanització del polígon industrial 9 d’octubre. L’Ajuntament invertirà 200.000 euros en el condicionament viari i paisatgístic, consistent en el reasfaltado, plantació de nou arbrat i col·locació d’una xarxa de reg que millorarà considerablement la qualitat dels desplaçaments dins del polígon. A més, facilitarà l’accessibilitat dels passos de vianants i voreres i col·locarà senyalització horitzontal.

Un altre dels projectes és la renovació de la xarxa de col·lectors de sanejament, escomeses i xarxa de drenatge del carrer Trafalgar, en el tram que discorre entre la residència municipal i l’avinguda Villalba de Lugo, així com la millora de l’accessibilitat dels passos de vianants d’aqueixa mateixa zona. Aquesta inversió, que ascendeix als 240.000 euros, es realitzarà seguint l’objectiu sis dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’agenda 2030, que advoca per garantir la disponibilitat de l’aigua sota una gestió sostenible i el sanejament per a totes les persones.

Una altra de les línies d’intervenció que l’Ajuntament té previst escometre és l’ampliació i condicionament del mobiliari urbà. Per a invertirà 30.000 euros a ampliar el seu subministrament en exteriors, que consistirà en clos per a parcs infantils i aparcaments, i contendores de superfície per a la recollida selectiva de residus.

En el complex poliesportiu municipal s’invertiran 98.000 euros per al subministrament i instal·lació d’una nova maquinària a la “sala de cardio” que generarà energia amb el seu propi ús i moviment. També es repararà la fusteria del soterrani de la piscina coberta i la substitució d’embornals, i es millorarà l’accessibilitat de tota la instal·lació. A més, es durà a terme una obra d’impermeabilització del got major i les zones de platges de la piscina, per un valor de 12.4336, 80 euros i s’instal·laran tres nous depòsits, de 3.000 litres cadascun en els vestuaris de la piscina i el balneari, amb l’objectiu d’acumular aigua calenta sanitària. Aquesta última actuació continua amb la línia de treball del Consistori darrere de la sostenibilitat i la lluita pel canvi climàtic, complint amb l’objectiu de Desenvolupament Sostenible número tretze.

Per a completar les inversions, l’Ajuntament realitzarà dos parcs infantils; un situat en la parcel·la municipal que uneix el carrer Ramón y Cajal amb Santa Cecilia, i un altre situat en l’actual recinte recreatiu de l’avinguda San Onofre. El primer d’ells inclourà paviment de formigó com a solera, paviment de seguretat de cautxú i jocs infantils. A més, el parc tindrà elements de drenatge i es procedirà a la neteja i vegetalización del talús confrontant. El segon dels parcs es prioritzarà la sostenibilitat, dotant-lo amb elements i jocs biosaludables, dissenyats per a les persones adultes, que estaran connectats a la xarxa elèctrica general i crearan energia sostenible. D’aquesta manera, el Consistori aposta per l’onzé objectiu dels ODS, amb el qual es pretén aconseguir que les ciutats i comunitats siguen més inclusives, segures, resilients i sostenibles.

Finalment, es destinaran 27.317 euros al Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM), amb el qual s’estableixen les bases per a incorporar els objectius establits per l’Agenda 2030 i les prioritats futures respecte a obres i serveis en l’agenda urbana municipal.