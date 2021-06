Quart de Poblet liquida tot el seu deute financer

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha donat llum verda a la modificació de crèdit amb càrrec a la romanent per a cancel·lar el deute bancari. El ple ha acordat per unanimitat de tots els grups amb representació municipal aquesta iniciativa que converteix a la localitat de l’Horta *Sud en un dels pocs municipis d’Espanya de més de 20.000 habitants que no deu un cèntim als bancs.

L’alcaldessa, Carmen Martínez, s’ha felicitat pel que considera “una grandíssima notícia i tot un assoliment de la gestió municipal. Aquest Ajuntament ha sabut combinar un model econòmic d’èxit amb un gran catàleg de serveis a la ciutadania. Si es governa amb cap, al final els números ixen”.

Quart de Poblet és un dels municipis espanyols que major inversió realitza per habitant, més de mil euros a cada veí i veïna. A més, el tràmit per a liquidar tot el deute arriba en un moment en el qual els municipis necessiten disposar de tots els recursos al seu abast per a compensar els efectes de la pandèmia, per la qual cosa aquesta operació permetrà que l’Ajuntament invertisca els diners destinats a pagar els interessos financers a fomentar l’ocupació, la protecció de les famílies o a pal·liar els efectes de la *Covid. Per part seua, el regidor d’Economia i Hisenda, Bartolomé *Nofuentes, ha ressaltat que “és un dia històric per a Quart de Poblet”.