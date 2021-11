Quart de Poblet llança una campanya de conscienciació sobre les agressions masclistes

Connect on Linked in

L’Ajuntament demana que es denuncie i s’alce la veu contra el matrato

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha iniciat una campanya per a conscienciar de la necessitat de denunciar les agressions, tant si eres víctima com si eres testimoni o coneixedor d’aquesta.



L’objectiu és implicar i sensibilitzar a tota la ciutadania per a acabar amb aquesta xacra. Un greu problema que, lluny d’amainar, referma. I, el més preocupant, cada vegada s’instal·la en edats més primerenques.



Quart de Poblet sempre ha destacat per ser pioner a impulsar i aplicar polítiques per a erradicar el masclisme i posar els mitjans necessaris per a empoderar, acompanyar, informar i protegir les dones que pateixen qualsevol tipus de violència.

Més encara, la primera regidora de la Dona que va tindre la Comunitat Valenciana va ser en 1991 l’actual alcaldessa, Carmen Martínez qui va iniciar una dinàmica de treball a favor de la igualtat que es manté fins hui en dia.



El municipi porta més de 25 anys treballant en l’erradicació de les desigualtats existents per raó de gènere en els diferents àmbits de la vida pública i privada. També va ser un dels primers a obrir una Casa de la Dóna, inaugurada l’any 2000 i que centralitza atenció psicològica, jurídica i integral a la dona.



La regidoria d’Igualtat, dirigida actualment per Cristina Mora, ha organitzat diversos actes per a dijous que ve 25 de novembre amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. A les 11.30, en la zona deportivaque hi ha al costat de la Biblioteca, es llegirà un manifest institucional en el qual ciutadania, grups de batxillerat i cicles formatius dels centres educatius del municipi s’uniran per a dir NO a la violència. En aquest text s’assumeix “un ferm compromís per a implementar totes les mesures de coordinació interadministrativa per a protegir, defensar i alliberar les dones i menors víctimes de la violència de gènere.” Després de la lectura del manifest es realitzarà una performance de l’artista valenciana Lucía Peiró i es repartiran els calendaris de 2022 amb el lema “La igualtat s’aprén. Prevenció de les violències masclistes”. Cada mes de l’any el protagonitzarà un concepte en el qual és necessari treballar com el de la coeducació, la corresponsabilitat, la diversitat familiar o la igualtat salarial.