Connect on Linked in

Quart de Poblet llança una campanya de promoció del valencià entre les seues associacions festeres i reparteix més de 150.000 sobres de sucre

Falles, comparses i clavaries han rebut els edulcorants que contenen frases de dones cèlebres en una iniciativa de les àrees d’Igualtat i Normalització Lingüística

“Al cap i a la fi, som un ésser que ha adormilat al llarg del segles, i que llaura comencem a despertar-ens” (Carmelina Sánchez-Cutillas(1927-2009) ). Aquesta és una de les frases que quarteros i quarteras podran llegir mentre endolceixen qualsevol dels actes permesos en aquestes festes tan atípiques. La coincidència de la celebració de les Falles amb les Festes Patronals ha propiciat el desenvolupament d’aquest projecte en la qual l’Ajuntament de Quart de Poblet ha repartit a cadascuna de les falles locals, comparses de Moros i Cristians i clavaries mil sobres de sucre amb frases en valencià de dones destacades del panorama internacional.

La campanya “Dons en Veu alta”, que en els pròxims dies es farà extensible a bars, restaurants i cafeteries del municipi, té com a objectiu, no sols promocionar el valencià, sinó fer-lo donant a conéixer a dones que “han fet història i que tenen molt a dir”, com ha ressaltat la responsable de la regidoria de Cultura, Igualtat i Normalització Lingüística, Cristina Mora. Són missatges de polítiques, escriptores i dissenyadores que van trencar barreres i van sobreeixir en un món copat pels homes en les èpoques i llocs on els va tocar viure.



Representants de les diferents associacions festeres s’han acostat a l’Ajuntament a recollir els sobres de sucre i s’han sorprés per l’originalitat de la iniciativa. Els quarteros i quarteras més dolços podran llegir frases de Virgínia Woolf, Madeleine Albright, Coco Chanel, Malala Yousafzai, María Cambrils, Monique Wittig, Chavela Vargas o Carmelina Sánchez-Cutillas, qui ha sigut nomenada recentment “Escriptora de l’any” per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.