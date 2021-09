Quart de Poblet millora l’accessibilitat al parc del Túria

Print This Post

Amb l’obra, cofinançada pel FEDER, s’eliminaran les barreres arquitectòniques i es frenarà la deterioració de la zona

L’Ajuntament Quart de Poblet crearà una rampa al carrer Patern que facilitarà l’entrada al parc fluvial del Túria i afavorirà l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Amb aquest projecte se substituirà l’escala per un pendent amb la qual se salvarà el desnivell existent, creant un accés ciclopeatonal.

Aquesta actuació s’inclou en l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI), cofinançada al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Pla Operatiu pluriregional d’Espanya (POPE) 2014-2020.

L’objectiu és anivellar la diferència de cotes, millorar la il·luminació i frenar la deterioració de la zona. A més, amb aquesta operació s’habilitarà una nova entrada, completament accessible, al llit des d’un altre punt de la localitat. Aquesta obra es considera essencial per a millorar la integració del barri Riu Túria i l’entorn natural i paisatgístic de la vora urbana convertint-lo en un espai accessible i integrat.

El regidor de Desenvolupament Urbà Sostenible i director executiu de la EDUSI, Juan Medina, explica que “el projecte se suma a altres actuacions destinades a posar en valor el paratge natural, com les activitats d’oci familiar, entre les quals es troba la “Ruta de l’Aigua”. D’aquesta manera, “es potencien les qualitats del Túria com a àrea natural destacada i de gaudi per a la ciutadania”, indica.

El projecte compleix amb l’objectiu transversal d’accessibilitat, la qual és considerada com a criteri fonamental en l’execució de les actuacions de la EDUSI que busquen la regeneració urbana i la creació d’espais públics de qualitat. Aquesta actuació entronca amb la renovació del barri Riu Túria, que ha suposat la supressió total de les barreres als carrers Trafalgar, Villalba de Lugo, Margarita Salas, Sagunt i, més recentment, en Crescencio Genoll i Doctor Gómez Ferrer. També complementa al Parc Porta del Túria amb el qual es va transformar una àrea degradada en una zona verda per a accedir al riu.

Totes aquestes actuacions estan encaminades a aconseguir l’accessibilitat universal seguint també els paràmetres del Pla Quart sense Barreres, pla amb el qual es busca suprimir, definitivament, les barreres arquitectòniques en tot el municipi. Cal recordar que l’Ajuntament va rebre el Premi Reina Sofia d’Accessibilitat Universal per la seua contínua labor en aquest sentit.