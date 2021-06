Quart de Poblet obri la piscina d’estiu i acomiada la primavera amb concerts i activitats en el Paratge Natural del Túria

Un dels moments més esperats per quarteros i quarteres és l’obertura de la piscina d’estiu. Aquest esdeveniment i la fi de curs són dos dels moments que marquen el principi del període estival i tots dos es produeixen en els pròxims dies.

El dissabte al matí, la ciutadania ja podrà prendre el sol, nadar i realitzar activitats aquàtiques dirigides sense eixir de Quart de Poblet. La piscina d’estiu obri les seues portes a les onze del matí i les entrades es poden comprar per internet amb 48 hores d’antelació ja que l’aforament està més limitat a causa de les mesures sanitàries establides per la pandèmia.

Qui preferisca gaudir en família del Parc Natural del Túria, podrà plantar helófitos, plantes aquàtiques perennes, en l’activitat preparada per l’Ajuntament de la localitat i la Fundació *Limne per a commemorar el Dia Mundial contra la Desertificació. Aquesta iniciativa es desenvolupa de 10.30 a 12.30 hores i és imprescindible la inscripció enviant un mail a participa@limne.org.

El que no falla mai a Quart de Poblet és la Cultura. El divendres a les 20.00 hores hi ha un concert de la Banda i Orquestres juvenils AM l’Amistat en el Auditori Vaig moldre de Vila. El dissabte a les 20.00 hores tindrà lloc el Concert Fi de Curs de l’Amistat també en l’ Auditori i en el mateix escenari, el diumenge a les 12.00 hores, es realitzarà el Concert d’estiu de l’Escola coral.

A la Casa de la Cultura hi ha programada una activitat molt especial. L’AC El Mussol organitza unes jornades relacionades amb l’acordió durant tot el dissabte. Des de les 10.30 hores del matí fins a les 20: 30 hores es podrà gaudir de diversos tallers de ball amb acordió, l’estrena del documental “Amb un tros d’acordió” d’Irene Augé i el concert de Cati Plana i Pau Puig.

