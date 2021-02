Quart de Poblet organitza la pionera campanya de Prevenció d’Addiccions amb Perspectiva de Gènere

Connect on Linked in

La jornada, que es realitzarà en línia, està dirigida a famílies, professorat, joves i professionals de la joventut i la salut

L’Ajuntament de Quart de Poblet torna a fer un pas avant en el que a polítiques d’igualtat es refereix i, al costat d’altres quatre municipis, està coordinant la jornada Prevenció d’Addiccions amb Perspectiva de Gènere, que se celebrarà el 10 de març. Les persones interessades poden inscriure’s en https://bit.ly/37kuvu7 .

Destinada a agents d’igualtat, professionals de la prevenció de conductes addictives, professorat, famílies, joves i tota persona relacionada amb l’àmbit de la joventut i la salut, amb aquesta jornada es vol evidenciar els estereotips de gènere en relació amb les addiccions.

A través d’una metodologia principalment participativa, el taller, que es desenvoluparà de 17 a 20 hores, s’estructura en huit ponències. En aquestes, es compartiran diferents exemples d’experiències reeixides, establint sinergies i creant un treball en xarxa.

Conscients de la falta d’inclusió de la perspectiva de gènere en els programes de prevenció de les conductes addictives desenvolupats en els últims 30 anys, l’equip de govern pretén analitzar i visibilitzar les representacions socials dels consums per a les dones.

En aquest sentit, malgrat que ja està establit que la salut està determinada per múltiples factors, com la qualitat de les relacions i de les condicions de vida, l’entorn pròxim o l’accés als serveis i al mercat laboral, falta una visió transversal que també incloga les qüestions de gènere.

Per això, aquesta jornada s’alça com una eina de gran ajuda per a repensar les actuals perspectives i considerar quins són els seus punts cecs. Així, s’intentarà respondre a qüestions com quin és l’afectació diferencial del consum d’alcohol o si es culpabilitza a les dones concloent prematurament que el consum excessiu d’alcohol les situa en perill davant agressions sexuals.