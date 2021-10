Quart de Poblet organitza la XXXIV Trobada d’Escoles en Valencià

Print This Post

El municipi de l’Horta Sud ha sigut triat per a celebrar en 2022 `la festa per la llengua´ amb activitats per a tota la família

Correfocs, actuacions musicals, rifes, tallers infantils i per a tota la família, cercaviles, cinema i concursos. Quart de Poblet es convertirà en una autèntica festa del valencià a partir del mes de gener. El municipi de l’Horta Sud, molt actiu durant tot l’any en l’organització d’activitats per a fomentar la llengua, acull en 2022 la XXXIV Trobada d’Escoles en Valencià, el dia de la qual més important serà al maig.

Amb el lema L’ escola que ens fa lliures aquesta edició se centra, encara més, en la importància de l’educació per a proporcionar als i les més xicotetes un criteri propi que els permeta aconseguir els reptes que es proposen.

La Trobada és la manifestació popular més important en defensa de la llengua valenciana que es realitza des de fa més de trenta anys en la Comunitat. Un dels seus objectius és ensenyar la història i el patrimoni local a la resta de la comarca alhora que es fomenta l’ús del valencià. Els col·lectius implicats estan preparant aquesta edició amb especial il·lusió després de l’obligada aturada provocada per la pandèmia i amb optimisme per les condicions i dades sanitàries previstes.

L’àrea de Normalització Lingüística, dirigida per Cristina Mora, destaca pel seu intens treball en el foment de l’ús del valencià en el municipi. Cal assenyalar que el seu departament compta amb una imatge i una partida pressupostària diferenciada que li permet programar, per exemple, el Grup de Conversa en Valencià per a persones majors, que es reuneix una hora totes les setmanes.

Al gener té previst realitzar una exposició dedicada a l’escriptora Carmelina Sánchez-Cutillas, acompanyada de diverses iniciatives per a totes les edats.

Una altra de les actuacions empreses per aquest àrea, i que crida l’atenció per la seua originalitat i bon acolliment, és el repartiment de 150.000 sobres de sucre amb frases en valencià de dones cèlebres als comerços i associacions festeres de la localitat amb motiu de la celebració de les festes patronals, populars i de moros i cristians recentment finalitzades.

En el comerç és on s’ha posat l’accent principalment. A més de distribuir aquests sobres, es va realitzar la campanya “Rebaixes”, on es fomentava la publicitat també en la llengua autòctona, i s’ha convocat la primera edició dels Premis a l´ús del valencià en el comerç, subvencionats per la Diputació i els guardons de la qual s’entregaran el 25 d’octubre.