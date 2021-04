Quart de Poblet paga el total de les Ajudes Parèntesis

Connect on Linked in

El Consistori és dels primers municipis a abonar els diners als afectats per la COVID i prepara una nova convocatòria per a arribar a més sectors

L’objectiu principal era que els diners arribara com més prompte millor als comptes dels veïns i veïnes i, per això, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha pagat el total de les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir a les empreses i autònoms que l’havien sol·licitat. El Consistori ha abonat 312.000 euros en temps rècord i ha sigut un dels primers municipis a resoldre els expedients de les Ajudes Parèntesis.

A més, més del 85% de les sol·licituds s’han aprovat i tan sols vint-i-cinc s’han hagut de desestimar, la majoria d’elles per no pertànyer a les activitats econòmiques incloses en l’orde de la Generalitat Valenciana. El gruix de les ajudes s’han destinat a hostaleria, restauració, oci nocturn, turisme així com les relacionades amb la creació artística, cultural o les vinculades amb l’esport i l’entreteniment.

No obstant això, el Consistori és conscient que hi ha molts altres sectors castigats per la pandèmia. Per això, s’ha marcat com a objectiu prioritari traure una nova convocatòria de les ajudes Parèntesis amb el romanent de la primera fase perquè es puguen beneficiar altres negocis com el taxi o els comerços tradicionals. No sols això, els autònoms i empreses que ja ho van sol·licitar en la primera fase podran ampliar les quantitats rebudes.

La intenció de l’Ajuntament és traure la convocatòria abans que finalitze el mes d’abril i que els diners s’abone abans que comence l’estiu. En aquesta segona fase, es preveu repartir 299.000 euros entre tres-cents negocis locals. Si aquesta xifra es compleix, cada negoci rebria al voltant de mil euros.

Aquestes ajudes suposen un baló d’oxigen financer als col·lectius més afectats per l’aturada obligatòria de l’activitat establit per les restriccions sanitàries.

Les quantitats concedides serviran per a fer front a les despeses comunes com a aigua, llum, lloguer del local, pagament de la quota d’autònoms o el que les empreses consideren prioritari per al seu funcionament.

A més d’aquest pla d’ajudes, el Govern municipal liderat per Carmen Martínez, ha establit altres mesures com la suspensió de les taxes per taules i cadires per al sector hostaler o l’ampliació de l’espai en la via pública destinat a les terrasses per a intentar compensar les restriccions exigides a l’interior dels locals.

Així mateix, en l’últim ple de l’Ajuntament de Quart de Poblet, es va aprovar injectar 3.999.242,12 euros a la protecció de les famílies més castigades per la covid, a fomentar i assegurar l’ocupació, als autònoms i a la promoció del comerç local. També es destina més d’un milió i mig a actuacions concretes per a millorar l’entorn urbà, els espais naturals i altres aspectes molt demandats pels veïns i veïnes.