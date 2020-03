Quart de Poblet participa en la difusió del projecte europeu YOUROPE

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El projecte busca sensibilitzar sobre l’important paper de la Unió Europea en la vida de la ciutadania

L’Ajuntament de Quart de Poblet, a través de l’àrea de Projectes Europeus que dirigeix el regidor Bartolomé Nofuentes, està participant en la difusió i disseminació del projecte europeu YOUROPE. Aquesta iniciativa, que forma part del programa “Europa amb els ciutadans”, va nàixer amb el clar propòsit de sensibilitzar a la ciutadania, en general, i a la joventut, en particular, sobre l’important paper que juga la Unió Europea en el nostre dia a dia. A més, el seu objectiu principal era establir un diàleg obert sobre la història de la comunitat i els valors que la representen per a així realitzar un diagnòstic de la situació actual i trobar la manera de fer front al euroceptismo.



El projecte s’ha dividit en diverses fases i jornades, que s’han posat en comú a Brussel·les després de 18 mesos, on s’han tractat aquests temes amb els diferents agents dels huit països socis, entre els quals es trobaven Espanya, Polònia, Grècia, Eslovènia, Bulgària, Itàlia, Xipre i Bèlgica.



Quart de Poblet ha participat en la tercera fase, la de sensibilització, amb la finalitat d’aconseguir la major difusió i el major abast possible d’aquest projecte. Per a això està implementant iniciatives de comunicació i disseminació, com la difusió de vídeos amb entrevistes dels i les participants, infografies o fullets. Durant aquest període els i les joves, a través d’activitats a l’aire lliure realitzades a Itàlia i Bèlgica, també han interioritzat el seu rol dins de la Unió Europea.



En la primera fase, que es va desenvolupar a Espanya, Polònia i Grècia, les persones participants van conéixer les tesis euroescèptiques i les seues argumentacions; i en la segona, duta a terme a Xipre, Eslovènia i Bulgària, se’ls va animar a crear espais de diàleg constructiu sobre assumptes comuns europeus, com la seguretat, la immigració o el terrorisme. En aquestes jornades es pretenia millorar les competències cíviques i democràtiques.



La localitat valenciana d’Altea ha sigut la impulsora d’aquesta iniciativa que, a través de EuroAltea i amb l’aprovació de la Comissió Europea, va posar en marxa una xarxa de ciutats europees amb la finalitat d’animar a la joventut a elaborar una retòrica inclusiva pro europea a nivell local i també de respondre a les seues necessitats.