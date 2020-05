Quart de Poblet permetrà als locals de restauració ampliar les seues terrasses

Connect on Linked in

El Consistori està realitzant un informe per a conéixer la situació i viabilitat de la mesura en cadascun dels restaurants i bars locals





Davant la pròxima fase de desescalada en la qual es preveu la reobertura de les terrasses dels locals de restauració, l’Ajuntament de Quart de Poblet està analitzant una modificació de l’ordenança que permeta, a bars i restaurants, ampliar el seu espai d’ocupació de la via pública. Amb aquesta decisió es pretén contrarestar les conseqüències econòmiques que la reducció de l’aforament pot implicar al sector hostaler, facilitant el compliment de les recomanacions quant a distància social.



D’altra banda, i anticipant-se al procés de desescalada, el Consistori ja va aprovar bonificar, fins a final d’any, la taxa d’ocupació de via pública amb taules i cadires per a contrarestar al comerç local pel minvament d’ingressos provocada pel tancament durant l’estat d’alarma.

A través d’un exhaustiu informe tècnic, el Consistori vol conéixer la situació concreta i la viabilitat d’aquesta mesura en cadascun dels locals per a tractar de trobar la millor fórmula possible en cada cas.



L’Ajuntament ha posat en marxa un Pla de Recuperació Econòmica i Social, dotat amb un milió i mig d’euros, que compta amb una àmplia bateria de mesures que busquen potenciar el teixit productiu local.



Entre les actuacions aprovades, destaca l’exempció de la taxa municipal del mercat ambulant i la bonificació del cànon del mercat municipal des que es decretara l’estat d’alarma i fins al 31 de desembre d’enguany. El Pla també contempla destinar 150.000 euros a les persones autònomes amb establiment o local comercial a Quart de Poblet, l’activitat econòmica del qual s’haja vist altament afectada per les mesures decretades per a frenar la COVID-19, per a fer front a les despeses corrents dels seus respectius negocis.



Des de l’inici de la crisi sanitària, el Consistori ha treballat braç a braç amb el sector comercial, hostaler i empresarial del municipi, atenent les seues propostes i necessitats amb l’objectiu de dissenyar les actuacions més adequades perquè aquests sectors retornen a la normalitat al més prompte possible.