Quart de Poblet podrà viure enguany el seu tradicional Passejà des de casa

L’Ajuntament i l’Associació Amics de la Passejà han preparat alguns actes simbòlics, com el tret de salves en honor al patró i un recorregut virtual que podrà seguir-se a través de les xarxes socials

La situació de crisi sanitària va obligar a l’abril a anunciar la suspensió de la tradicional Passejà de Sant Onofre, que se celebra a Quart de Poblet cada 9 de juny. Una dolorosa decisió que l’Ajuntament, al costat de l’associació Amics de la Passejà, van prendre després d’analitzar la conveniència d’evitar situacions d’aglomeració de persones que pogueren ocasionar un repunt de la pandèmia.

No obstant això, aquesta complicada realitat ha portat a reinventar-se i a buscar solucions perquè els quarteros i quarteras puguen seguir la seua festa, declarada d’Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana. Per a això, l’associació ha elaborat un vídeo que projectarà a les 22.30 hores del 9 de juny, de manera que tot el municipi podrà viure un any més una de les seues tradicions més arrelades i volgudes.

Aquesta producció audiovisual també vol ser un homenatge a aquelles persones que ens han deixat a causa de la COVID-19, així com a tots els col·lectius que han treballat de manera incansable per a combatre el virus.

L’alcaldessa del municipi, Carmen Martínez, ha destacat la importància de “aferrar-nos, ara més que mai, a les nostres arrels, celebrant allò que ens uneix com a poble: el foc, el color, la música i, sobretot, la nostra gent”. I ha convidat a tots els quarteros i quarteras a compartir el vídeo.

La Passejà Virtual 2020 podrà seguir-se a través de la web http://www.amicsdelapasseja.com/wordpress/ i de les xarxes socials, en el canal de Youtube Sant Onofre, el Twitter @AmicsPasseja i el Facebook Amics de la Passejà de Sant Onofre.

L’Ajuntament, a més, llançarà a les 20 hores les salves en honor al patró. Una decisió que també es va prendre en la festivitat de la patrona la Verge de la Llum, però que finalment no va poder materialitzar-se per sensibilitat davant el dol oficial decretat en tota Espanya.