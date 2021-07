Quart de Poblet posa en marxa un servei específic i personalitzat per a persones amb problemes de salut mental

Connect on Linked in

L’Ajuntament és dels primers a disposar de personal dedicat en exclusiva a l’ajuda de la ciutadania que necessita cures específiques

L’Ajuntament de Quart de Poblet és dels primers municipis a posar en marxa el Servei d’Atenció Personalitzada i Seguiment de la Malaltia Mental(S.A.S.E.M.). Aquesta iniciativa significarà una ajuda importantíssima punt per a les persones que tenen alguna d’aquestes patologies com per als seus familiars. La pandèmia ha empitjorat la salut mental de la població i ha fet aflorar malalties que no havien sigut diagnosticades pel fet que, fins al moment, eren lleus i passaven desapercebudes. Tal és el cas d’algunes esquizofrènies, trastorns bipolars o psicosis. A més, també s’han incrementat els casos de depressió, angoixa, tristesa i suïcidis.

Davant l’avanç d’aquesta situació, l’Ajuntament compta des d’aquest mes amb especialistes en psicologia i educació social que s’encarreguen de forma més concreta de valorar, acompanyar, orientar i ajudar aquestes persones. Els ensenyaran a fer-se el menjar, els animaran a eixir al carrer i faran passejos amb ells, els mostraran com relacionar-se amb els amics i amb la família, així com si han de fer qualsevol altre tipus gestió. En definitiva, seran un suport continue.

L’objectiu és capacitar-los perquè puguen portar una vida el més independent possible, que puguen romandre en el seu domicili i s’integren en la vida al poble, evitant l’exclusió social o la discriminació. En moltes ocasions, les persones amb problemes de salut mental s’aïllen i s’obliden fins de menjar o no tenen ganes ni d’alçar-se del llit. El S.E.S.A.M vetlarà perquè això no ocórrega.

Qualsevol familiar, veí, amic o afí que crega que coneix a algú que necessite aquesta atenció pot posar-se en contacte amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Quart de Poblet telefonant al 96 154 80 08 . Un professional avaluarà el cas i determinarà quina és la millor manera d’actuar.

En el cas de menors d’edat, un altre col·lectiu molt afectat per la pandèmia, el seguiment el realitzarà l’Equip d’Infància i Adolescència del consistori en estreta col·laboració amb el S.E.S.A. m.

L’Organització Mundial de la Salut estima que una de cada quatre persones ha tingut, té o tindrà problemes de salut mental. Això, traslladat a la Comunitat Valenciana, suposa que almenys 50.000 persones i unes 200.000, si comptem l’impacte directe que suposa en les seues famílies, es veuen diàriament afectades per aquest problema.

A més de presentar altes taxes de discapacitat, aquestes persones tenen una probabilitat de mort prematura entre un 40% i un 60% superior a la població en general. Això és degut tant a problemes de salut física com al suïcidi. D’altra banda, a causa de l’estigmatització i la discriminació, les persones amb trastorns mentals pateixen freqüents violacions dels seus drets com a restriccions a l’ocupació, a l’educació, a la participació en la societat civil, a l’exercici de la capacitat jurídica o a cura de la salut física.