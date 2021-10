Quart de Poblet, premiat amb tres “Flores d’Honor” per la seua aposta pel patrimoni natural i paisatgístic

Print This Post

“Vils en flor” guardona a la localitat per la seua gestió per a millorar i potenciar espais biosaludables

Quart de Poblet ha sigut premiat amb tres Flores d’Honor i ha rebut un esment especial del jurat per la seua ferma aposta per cuidar el patrimoni natural i paisatgístic i potenciar espais biosaludables.

El guardó, que ha sigut recollit pel regidor de Transició Ecològica i Canvi Climàtic, Juan Medina, reconeix una any més el treball que realitza la localitat, ja que sempre ha sigut distingida des que participa en el certamen “Vils en Flor”. Aquesta iniciativa internacional, impulsada en la Comunitat Valenciana per l’Associació Professional de Flores, Plantes i Tecnologia Hortícola, es tracta d’un programa anual que reconeix en forma de guardons, anomenats `Flors d’Honor´, la trajectòria i les accions empreses pels municipis de la Comunitat per a conservar i incrementar el patrimoni cultural i paisatgístic.

La localitat ha sigut premiada des que participa, en concret va rebre, tant en 2019 com en 2020, tres `Flors d’Honor´ d’un màxim de les quatre que es poden concedir, quantitat que aspira a rebre enguany amb l’increment de zones verdes, 1.460 nous arbres plantats, les campanyes de conscienciació ciutadana en aquesta matèria, així com la gestió de residus i altres mesures implantades per a millorar el Medi ambient.

El jurat va visitar al juliol alguns dels principals entorns biosaludables de la localitat, que compta amb un dels pulmons verds més importants de la zona. com el Parc de ribera del va riure Túria, a més del Parc de San Onofre, el de la Gran Poma, el de Molí de Vila, etc.

En l’última edició Quart de Poblet comptava amb 171.482 metres quadrats de zones verdes, la qual cosa suposa quasi set metres quadrats per habitant. No obstant això, enguany es van incloure alguns dels projectes posats en marxa o finalitzats que, en poc temps, aconseguiran que el municipi quasi duplique els espais verds incrementant-los en 119.127 metres quadrats. Entre aquestes iniciatives destaquen els parcs i zones verdes de Molí d´Animeta, el parc d’hortes BIC de la séquia de Mislata, el parc del Cementeri Vell així com el Jardí de Nova Artesania.

A aquesta extensió caldria sumar els quasi dos quilòmetres del Parc Natural del Túria, no comptabilitzats en pertànyer a la Confederació Hidrogràfica.

`Vils en flor´ també té molt en compte a l’hora de concedir els guardons la integració i la participació ciutadana en la conservació i gaudi d’aquests espais. Precisament en aquest aspecte Quart de Poblet presta especial atenció. Alguns dels exemples són les activitats que es realitzen al Parc Natural del Túria en col·laboració amb la Fundació Limne i la Associació L’Animeta, en els quals la ciutadania participa i es consciencia en la cura del Medi ambient.

El programa, que pretén potenciar el turisme verd, la gestió sostenible del patrimoni vegetal urbà i l’educació ambiental, compleix aquest 2021 la seua quarta edició, amb quasi quaranta municipis adherits