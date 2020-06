Quart de Poblet presenta set projectes europeus davant la Comissió Europea durant el confinament

Connect on Linked in

Les iniciatives busquen promoure el benestar de la ciutadania després de la crisi de la COVID-19



Durant els mesos de confinament, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha reforçat el seu paper en el desenvolupament de projectes europeus arribant a presentar davant la Comissió Europea set iniciatives diferents, actuant com a coordinador en quatre d’elles. Es tracta d’actuacions amb un evident caràcter social, amb les quals es torna a demostrar el ferm compromís que manté Consistori amb Europa i amb els diversos col·lectius als quals van dirigits aquests projectes, més vulnerables si cap davant la difícil situació que està afrontat actualment tota la població a causa de la COVID-19.

En aquest sentit, un dels projectes principals, “Support of youth after COVID-19-Crisi”, cerca minimitzar l’impacte negatiu d’aquestes crisis entre la joventut i secundar-la en matèria laboral per a evitar així que patisquen risc de desocupació i exclusió social. Per a això, els socis de la iniciativa, pertanyents a set països europeus, estan compartint sinergies i intercanviant bones pràctiques sobre el foment de l’ocupabilitat, l’orientació laboral i l’emprenedoria.

Entre la resta d’iniciatives en les quals des de l’àrea de Projectes Europeus s’està treballant, destaquen especialment aquelles dirigides a la població més jove. És el cas de “Unrooting Violence: Tackling Social Norms for the Prevention of Gender-Based Violence” i el programa “Mentor Up”. La primera d’elles pretén previndre la violència de gènere entre els i les joves, aportant-los una base sòlida de coneixement en aquest àmbit que els ajude a desmantellar els prejudicis i estereotips que contribueixen a la propagació d’aquesta mena de violència. La segona, d’altra banda, té per objectiu augmentar les competències bàsiques de les persones que s’ofereixen com a mentores dins dels projectes del Cos Europeu de Solidaritat.

A més, el Consistori també està immers en un projecte amb el qual es vol millorar la qualitat de l’educació de les persones adultes en qüestions de sostenibilitat, agricultura biològica, economia circular i pràctiques d’agroecologia. En aquesta iniciativa, anomenada “GreenFoodDeal-Teching healthy, safety and sustainable food systems in the context of the European Green Deal”, treballen junts Espanya, Itàlia, Hongria i Grècia.