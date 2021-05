Quart de Poblet programa un cap de setmana d’oci a l’aire lliure amb la naturalesa com a protagonista

Connect on Linked in

Oberservació de tortugues, construir hotels per a insectes o aprendre a cultivar plantes aromàtiques són algunes de les activitats de les quals es pot disfurtar en la localitat de l’Horta Sud

Quart de Poblet ha organitzat una sèrie d’activitats en la naturalesa per al cap de setmana dirigides a tota la família aprofitant l’arribada del bon temps. A més, es realitzaran al Parc Fluvial de Túria, paratge natural amb gran riquesa i varietat en flora i fauna. L’objectiu és oferir un oci sostenible per a tots els públics, donar a conéixer el valor del llit del riu i, a més, conscienciar sobre la importància de cuidar i respectar el medi ambient.

Així, per al dissabte 8 de maig, i seguint amb el cicle Primavera al Riu que organitza la Fundació Limne, es realitzarà una divertida proposta d’observació i seguiment de tortugues de 10.30 a 12.30 hores. Per a garantir la seguretat i evitar contagis per COVID19, l’activitat es farà en grups reduïts. Qui desitge participar ha d’enviar un email a participa@limne.org, amb les dades de les persones participants i un telèfon.

D’altra banda, per al diumenge 9 de maig, l’Associació per l’Agricultura Ecològica l’Animeta de Quart de Poblet ha organitzat el taller Plantació de plantes aromàtiques i la creació d’hotels d’insectes, que s’inclou dins de la campanya Horta Neta 2021 de la Xarxa Joves.net. L’objectiu és posar en valor la important funció d’aquesta mena de plantes i dels insectes en el nostre ecosistema i com de manera ecològica i natural es controlen les plagues. També es destaca el seu ús a l’hora d’aromatitzar i donar més sabor a la cuina, així com les seues propietats medicinals. A causa de l’èxit de la convocatòria, aquesta activitat, dirigida a majors de dotze anys, es repetirà en les pròximes setmanes.

Per al dissabte 15 de maig s’ha programat una inspecció al riu, taller inclòs en el cicle Primavera al Riu i també en la campanya Horta Neta, la fi de la qual és fomentar el coneixement, millora i conservació del medi ambient. En l’exploració es determinarà com és l’estat d’un tram del riu a través de paràmetres físic-químics, biològics i morfològics.