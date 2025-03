Quart de Poblet publica la guia accessible “Nosaltres per a nosaltres, Parlem d’igualtat” elaborada per persones amb discapacitat

Un projecte pioner redactat amb llenguatge fàcil i acompanyat de pictoescriptura

Les persones promotores del Centre Ocupacional han rebut formació en aquesta matèria durant anys

La tradicional Marxa de Dones Empoderades es trasllada al dilluns 10 de març per la pluja

Exposicions, tallers i espectacles dins de la programació del 8M

L’Ajuntament de Quart de Poblet es bolca, un any més, en la commemoració del Dia Internacional de la Dona, amb un programa impulsat per la Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en col·laboració amb la resta d’àrees del consistori.

Una de les iniciatives més destacades d’enguany és la guia “Nosaltres per a nosaltres. Parlem d’igualtat”, elaborada pel grup de persones promotores del Centre Ocupacional amb discapacitat intel·lectual, que han rebut formació en aquesta matèria durant els últims anys.

Les persones promotores han identificat la necessitat de crear un recurs pràctic per a familiaritzar altres companyes i companys amb conceptes essencials sobre igualtat.

La guia es presentarà el 13 de març en la X Edició de la Taula Redona Dona i Discapacitat i té com a objectiu fomentar la inclusió i sensibilització en matèria d’igualtat. Ha sigut coordinada per la Casa de la Dona i destaca per estar redactada amb llenguatge fàcil i pictoescriptura, cosa que garanteix la seua accessibilitat per a totes les persones.

“Aquesta guia posa en valor el paper actiu i transformador de les persones amb discapacitat com a agents del canvi social. Visibilitza la importància de la interseccionalitat i la diversitat de les dones”, ha destacat l’alcaldessa, Cristina Mora.

Marxa de Dones Empoderades i actes del 8M

A més d’este projecte, Quart de Poblet ofereix un ampli ventall d’activitats durant tot el mes de març.

L’acte central serà la IX Marxa de Dones Empoderades, que es trasllada al dilluns 10 de març per les previsions de pluja. La concentració començarà a les 10:15 hores a la piscina d’estiu, on es repartiran mocadors commemoratius. La marxa recorrerà diversos carrers del municipi fins a arribar a la pista esportiva de la Biblioteca, on tindrà lloc l’acte institucional i la lectura del manifest. L’esdeveniment acabarà amb una globotà.

El 8 de març, Dia Internacional de la Dona, el municipi iniciarà els actes amb una mascletà a les 12:00 hores a la Biblioteca Municipal. A la vesprada, a les 17:00 hores, s’ha organitzat una eixida en grup a la manifestació de València des de l’estació de metro de Quart de Poblet.

Talleres, exposicions, concerts i debats

L’Ajuntament ha programat diferents activitats per a involucrar la ciutadania en la commemoració del 8M:

Taller “No dona igual: Desarmant estereotips” – Dirigit a Persones Majors (28 de febrer).

Exposició “Maria Beneyto: Vida ferida de lletra” – Homenatge a l’escriptora valenciana (del 3 al 5 de març).

Espectacle teatral “La Fruita més Sabrosa” – Una obra amb perspectiva feminista i en clau d’humor (7 de març, 20:00 h, Centre Cultural El Casino).

Exposició “Dones referents” – Mostra interactiva per a descobrir dones influents invisibilitzades pels mitjans de comunicació (fins al 14 de març, Casa de Cultura).

Concert didàctic “La Pepa” – A càrrec de Pepa Cases per a l’alumnat dels centres educatius (11 de març, Centre Cultural El Casino, 10:00 h).

Guia de lectura especial pel 8M – Organitzada per l’Àrea de Biblioteca, amb un punt d’interés a la Biblioteca Municipal Enric Valor (fins al 14 de març).

Quart de Poblet reafirma el seu compromís amb la igualtat de gènere

Amb aquesta completa programació, Quart de Poblet referma la seua aposta per la igualtat de gènere i la lluita pels drets de les dones, oferint espais de reflexió, cultura i reivindicació.

Més informació a www.quartdepoblet.es