Quart de Poblet realitza un taller per a promoure el benestar i la salut emocional entre les persones majors

L’Ajuntament organitza diferents activitats per a ajudar a cuidar cos i ment dins de la campanya Viure saludable-mentQuart de Poblet, 14 d’abril de 2021.

L’Ajuntament vol que els veïns i veïnes de Quart de Poblet aprenguen a voler-se i cuidar-se en tots els sentits. Per a això, ha posat en marxa la campanya Viure saludable-ment que contempla, entre altres aspectes, una sèrie d’activitats i tallers que ensenyaran a previndre malalties, educació sanitària, alimentació o recomanacions sobre la nostra salut. Per als més majors del municipi s’ha realitzat un taller en el qual, d’una forma pràctica, els han mostrat tècniques per a valorar-se i mantindre’s actius amb projectes i reptes personals. A més, les conseqüències de la pandèmia, com el confinament i el distanciament social, unit a la incertesa o a la por a nous contagis, han suposat una sobrecàrrega emocional que pot afectar la salut mental.

L’activitat, dirigida per Carolina Pi i Alicia Gabaldón , psicòlogues del Departament de Serveis Socials d’atenció primària, han explicat quines coses podem fer de manera senzilla per a facilitar un estat emocional positiu. Tots els assistents han participat d’una forma molt activa i han expressat com els ha afectat la pandèmia en les seues rutines. Han coincidit que el que pitjor han portat aquests mesos és no poder abraçar als seus sers estimats.

Arran del coronavirus s’ha visibilitzat la necessitat de donar un major servei d’atenció psicològica a les persones majors que són els qui més senten l’aïllament i la ruptura social. Per a això, es posarà en marxa una sèrie de grups de suport terapèutics orientats a generar habilitats i eines per a afrontar de formar positiva les situacions difícils.

Les persones que desitgen assistir a aquestes sessions dirigides per psicòlogues poden informar-se Trenquem Barreres o telefonar al 662598166.