Quart de Poblet realitza una ruta guiada pel riu Túria per a albirar ratapinyades

L’activitat forma part del programa l’Estiu al Riu

Les persones interessades a acudir a les pròximes activitats han d’inscriure’s enviant un correu a turisme@quartdepoblet.org



Els veïns i veïnes de Quart de Poblet han gaudit per segon divendres consecutiu de la naturalesa i la fauna que ofereix el parc natural del riu Túria. A través d’una ruta guiada que forma part de la iniciativa l’Estiu al Riu, un programa d’activitats gratuïtes impulsat per l’Ajuntament en col·laboració amb el Centre d’Interpretació de la Naturalesa (CIN), les famílies han pogut conéixer de prop als únics animals mamífers que volen: les ratapinyades.



Un total de 30 persones es van reunir en el llit del Túria per a descobrir la història d’aquests animals. El personal de l’Ajuntament va dedicar un espai a parlar sobre algunes curiositats sobre les ratapinyades, així com a contar anècdotes i llegendes que tenen com a protagonistes a aquests mamífers, deixant fascinats als més xicotets i xicotetes.



D’altra banda, també es va dur a terme una breu explicació divulgativa, acompanyada de material gràfic, sobre els diferents tipus d’espècies de ratapinyades i el valor ecològic que aquests tenen, ja que realitzen una funció molt important quant al control de plagues i la pol·linització i dispersió de llavors.



Abans del colofó final, els i les assistents van fer una parada per a sopar en companyia, aprofitant l’última llum del dia i l’espai natural privilegiat.

Després d’haver-hi resposta forces, va començar la ruta d’albirament de ratapinyades.



Gràcies als aparells mesuradors de freqüència, les famílies van aprendre a diferenciar els diferents sons que realitza cada espècie de ratapinyada, podent-los identificar.



Les activitats tornaran a reprendre’s al setembre. El dissabte 5, de 10.30 a 12.30 hores, la fundació Limne explicarà la importància del bosc de ribera i el projecte de restauració que s’ha dut a terme a Quart de Poblet. A més, es plantaran lliris grocs.



El dia 12, de 10.30 a 12.30 hores, hi ha programat un taller en el qual els i les participants podran conéixer i seguir els diferents rastres que deixen els animals en la naturalesa i explorar així la fauna invisible. A més, podran realitzar un motle de petjada d’argila.



Finalment, es durà a terme una yincana perquè els xiquets i xiquetes aprenguen jugant sobre el bosc de ribera, la fauna que habita en ell, com les ratapinyades i les tortugues, i la bona gestió dels residus. Aquest taller serà el dissabte 19 de setembre de 10.30 a 12.30 hores.



Les activitats estaran dirigides en tot moment i començaran amb una breu explicació sobre el patrimoni cultural i històric del municipi i algunes qüestions mediambientals de gran rellevància.



Les persones interessades hauran d’inscriure’s prèviament enviant un correu a turisme@quartdepoblet.org, atés que l’aforament és limitat. Han d’indicar nom, cognoms i DNI de les persones participants, un telèfon i correu electrònic de contacte i l’activitat en la qual vulguen participar.

Per a poder realitzar les activitats, es recomana acudir amb roba còmoda i protecció solar i portar aigua per a hidratar-se. A més, l’ús de màscara és obligatori i s’ha de complir en tot moment les mesures d’higiene i seguretat, com utilitzar gels hidroalcohólicos i mantindre la distància interpersonal.