Quart de Poblet reforça Serveis Socials per a afavorir la inclusió i la protecció social

Treballa amb la Universitat de València per a detectar situacions de risc en la infància

L’Ajuntament de Quart de Poblet està treballant a millorar i incrementar l’atenció a persones en risc d’exclusió social. Per aquest motiu, ha incorporat un nou tècnic d’Integració Social per a reforçar la labor que es realitza en Serveis Socials en la gestió dels expedients de la Renda Valenciana d’Inclusió (RVI) i en l’elaboració dels itineraris familiars d’inclusió social. En total, s’han tramitat 221 expedients de la RVI des de la seua aprovació i posada en marxa, a la fi de l’any 2018. Aquesta ajuda té com a finalitat cobrir les necessitats bàsiques de la unitat de convivència que garantisquen la qualitat de vida, combatent l’exclusió i la vulnerabilitat social.

D’altra banda, i seguint amb les polítiques de protecció social, els departaments d’Infància i Adolescència, al costat de l’àrea de Psicologia de Serveis Socials, estan col·laborant amb la Universitat de València en el desenvolupament d’un instrument de detecció de situacions de risc i/o desprotecció de la infància i adolescència. Aquesta eina, amb el nom “Projecte DAP 360é-Determinants d’Atenció Primerenca 360é”, es llançarà en a través d’un conveni de col·laboració de la Universitat amb la Generalitat Valenciana per a aplicar-la en el territori de la Comunitat Valenciana.

Aquesta iniciativa serà fonamental com a suport per a la presa de decisions tècniques en situacions de risc i/o desprotecció dels xiquets, xiquetes i adolescents del municipi. D’aquesta manera, l’Ajuntament garanteix el suport a la infància i la joventut en moments de possible exclusió, millorant la seua qualitat de vida i la de les seues famílies.

Així mateix, el Centre de Dia de Persones Majors ha représ aquesta setmana la seua activitat, a temps complet i amb totes les persones usuàries. Tot això amb les mesures de seguretat previstes en la normativa de centres per COVID 19.