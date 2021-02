Quart de Poblet reivindica un futur sense discriminació per raons de gènere o sexe

Connect on Linked in

Tots els grups polítics aproven per unanimitat la declaració institucional pel Dia Internacional de la Dona



Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que se celebra cada 8 de març, Quart de Poblet va aprovar en el ple celebrat el 23 de febrer, per unanimitat dels grups polítics, una declaració institucional reivindicant i reiterant el compromís municipal amb la defensa dels drets laborals i socials de les dones.

Una responsabilitat encara més necessària a en l’actual context, ja que, tal com es va evidenciar en el document, els avanços reeixits en el camp de la igualtat s’estan veient amenaçats a causa de la crisi sanitària que està reforçant desigualtats i vulnerabilitats en els sistemes socials, polítics i econòmics.

La major presència de dones en treballs precaris i d’economia submergida; la càrrega de cures i atenció sociosanitària, incloent els no remunerats; la falta de companyia durant el part; la doble càrrega laboral en conjuminar el teletreball amb l’atenció de majors i menors; o la convivència confinada amb els seus maltractadors en un context d’imposició de distanciament social són algunes de les situacions que es van exposar per a reflectir aquesta realitat.

Per tot això, la corporació municipal es va comprometre, com a primera porta a la ciutadania de les polítiques públiques, a fer un major esforç per a contribuir a la igualtat real. En aquest sentit, va destacar la necessitat d’intensificar des del municipalisme el desenvolupament d’un treball interseccional i transversal, dotat econòmicament a través de la realització de pressupostos amb perspectiva de gènere, reconeixent i assumint com a pròpies les iniciatives i accions del feminisme en totes les seues esferes.

Davant les majors dificultats que enfronten les dones en l’àmbit rural, es va establir la necessitat de desenvolupar polítiques encaminades a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria, i l’educació per a la igualtat d’oportunitats en aquest context.

També es va reclamar la ratificació del Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball (OIT) per a la dignificació del treball en la llar i les cures i es va manifestar la importància de fer complir la normativa vigent per a assegurar salaris igualitaris entre homes i dones.

A més, es va convidar a la ciutadania a reivindicar un futur sense discriminació per raó de gènere o sexe, reclamant la necessitat de dotar a les entitats locals dels mitjans necessaris per a dur a terme les competències en matèria d’igualtat i garantir l’impuls d’actuacions que contribuïsquen a la convivència, el progrés i el desenvolupament social i econòmic sostenible.

Finalment, un altre dels aspectes que es va reivindicar en la declaració és la labor transversal que es dóna a la Comunitat Valenciana en defensa dels drets de les dones, destacant la implicació d’homes i dones des d’associacions veïnals, esportives, ecologistes, en defensa de la salut, els drets humans, l’urbanisme, la cultura o l’educació. Una tasca que ha permés aconseguir canvis estructurals per una societat plural, diversa amb els drets de les persones i la seua autonomia.