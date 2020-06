Quart de Poblet renova la imatge del seu Saló de Fotografia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament planteja una nova identitat verbal i visual amb motiu del 40 aniversari d’aquest certamen artístic



El Saló de Fotografia de Quart de Poblet arriba amb sorpresa en l’edició d’enguany: l’estrena de la seua nova imatge. L’Ajuntament ha volgut dotar d’una nova comunicació i una identitat verbal i visual a aquest emblemàtic concurs per a acostar-lo als nous temps aprofitant el seu 40 aniversari.

Un dels millors dissenyadors del panorama valencià, Boke Bazán, ha sigut el creador encarregat de desenvolupar aquesta nova imatge. L’objectiu era dotar d’una nova identitat verbal al Saló de Fotografia per a això s’ha creat una nova nomenclatura del certamen: QLICK, fent referència a la Q del nom del municipi i QLICK com a onomatopeia clàssica del tret d’una càmera fotogràfica tradicional. Així, partir d’ara, el concurs passa a dir-se QLICK Saló de Fotografia de Quart de Poblet en l’edició actual i en les futures. D’altra banda, el que s’ha pretés destacar és una imatge visual renovada amb un nou logotip per al propi Saló.

L’Ajuntament de Quart de Poblet continua apostant pel disseny i una identitat visual de qualitat en les seues campanyes de comunicació, conscient de què es tracta d’un aspecte clau que està cobrant cada vegada més rellevància com a vehicle per a difondre i acostar els serveis a la ciutadania.

Inauguració de l’exposició el 13 de juny

El 40 Saló de Fotografia ha batut el rècord de participants amb un total de 367 obres presentades a càrrec d’un total de 81 autors i autores. La inauguració de la mostra dels treballs d’aquest 40 Saló de Fotografia, del qual hui es presenta la nova imatge conceptual, serà el dissabte 13 de juny a la sala d’exposicions de la Casa de la Cultura i es realitzarà per invitació ja que l’aforament està limitat per a salvaguardar la seguretat de les persones assistents.

El jurat de la present edició, que ha triat les imatges guanyadores, ha estat integrat per quatre dones rellevants en el camp de la fotografia i l’art: la fotògrafa i directora del Màster de Fotografia de la Universitat Politècnica de València, Ana Teresa Ortega; la fundadora i directora del Festival PhotOn, Tania Castro; la comissària i crítica d’art, Johanna Caplliure i la regidora de Cultura de Quart de Poblet, Cristina Mora Luján.