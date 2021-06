Quart de Poblet renovarà el polígon Nou d’octubre i el carrer Trafalgar amb fons de la Diputació

La corporació provincial concedeix una aportació de 440.000 euros que s’invertiran a substituir els col·lectors entre el centre de salut i el carrer Sant Pere

La Diputació de València transferirà a l’Ajuntament de Quart de Poblet dues subvencions per un valor global de 440.000 euros per a la renovació dels col·lectors d’un tram del carrer Trafalgar, d’una banda, i, per una altra, per a la millora de l’entorn del polígon Nou d’Octubre. Aquesta aportació s’inclou en el Pla d’Inversions 2020-2021.

Del total, 240.000 euros s’utilitzaran per a la renovació dels col·lectors d’aigua potable i de sanejament del carrer Trafalgar, en el tram comprés entre el carrer Sant Pere i el centre de salut. Aquesta actuació consisteix en la substitució dels conductes d’amiant per uns nous sense material contaminant i més respectuós amb el medi ambient.

Així mateix, després que es detectara que encara hi havia habitatges connectats al sistema de séquies, l’Ajuntament ha decidit actuar per a frenar els abocaments. Per això, efectuarà la desconnexió d’escomeses domiciliàries a la xarxa de séquies per a procedir al seu correcte enganxament al clavegueram. D’aquesta manera, s’evitaran els bolcats d’aigües residuals procedents de domicilis a les séquies per a garantir el seu correcte tractament i depuració. Es tracta d’una intervenció fonamental a nivell mediambiental, ja que es frena l’evacuació directa al riu d’aquesta mena d’aigües.

Amb tot, a més de millorar el servei a la ciutadania, es prevenen els problemes d’inundabilitat amb la correcta canalització de les aigües. El projecte també inclou la millora de l’accessibilitat en els passos de vianants, per la qual cosa segueix la línia d’actuació de crear espais més amables amb les persones i millorar la seua qualitat de vida.

Per a l’àrea industrial es destinaran 200.000 euros per a la remodelació viària, de la xarxa de reg i de la pintura viària. Els carrers que es beneficiaran d’aquestes actuacions són: José María Coll, José Domínguez, Primer de Maig, Marqués del Túria, 13 Roses, Ermita de San Onofre, Ernesto García Raga i Fira de la Ceràmica i Vidre. D’altra banda, també es realitzaran accions de millora del ferm i de les condicions de drenatge en els vials Sèquia de Favara i Exèrcit de l’aire. L’objectiu és invertir en les àrees industrials per a enfortir el sector industrial local i evitar la seua degradació alhora que augmentar la seua competitivitat amb millors serveis públics.