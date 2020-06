Quart de Poblet reobri el mercat ambulant amb nova ubicació i control digital d’aforament

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A través d’una aplicació, els veïns i veïnes podran consultar en temps real quanta gent es troba en el recinte

Quart de Poblet ha tornat obrir les portes del seu mercat ambulant estrenant nova ubicació, una decisió que l’Ajuntament ha pres amb l’objectiu de garantir el compliment de totes les mesures indicades quant a distanciament entre llocs, protegint la seguretat dels venedors i venedores i de la clientela.

Des del 3 de juny, els veïns i veïnes poden acostar-se cada dimecres al tradicional mercat que s’ha col·locat en el recentment estrenat aparcament enfront de la parada de metro de Quart de Poblet, al carrer Roll dels Eres, prop de la seua anterior localització. En el seu primer dia d’activitat s’ha produït un molt bon acolliment amb una notable afluència de visitants, amb una mitjana de 100 persones dins de l’espai delimitat del mercat.

L’equip de govern ha treballat intensament per a poder reprendre el servei i que la reobertura es produïra de manera segura i responsable, estudiant totes les alternatives possibles per a complir les estrictes exigències sanitàries motivades per la pandèmia global, alhora que facilitant en tot moment als i les comerciants la continuació de la seua activitat comercial.

Per a facilitar el muntatge en el nou recinte, s’ha distribuït un pla amb la nova ubicació dels llocs, indicant l’espai que cadascun d’ells ocuparà, així com les directrius que s’han de respectar en tot moment com el protocol d’higienització de les peces o les vies internes de trànsit recomanades.

Una de les mesures més noves que s’ha adoptat és la possibilitat de consultar l’aforament del mercat a través d’una eina tecnològica que permet a la ciutadania consultar en temps real quantes persones es troben dins del recinte a través de l’enllaç

https://admin.tuaforo.es/link/mercadoambulante.

La recuperació del mercat ambulant ha sigut un dels principals objectius de l’Ajuntament dins del Pla de Recuperació Econòmica i Social de Quart de Poblet, ja que suposa retornar-li un espai de quotidianitat als veïns i veïnes, amb el benefici comunitari que això comporta, al mateix temps que contribueix al fet que el sector de venda puga anar recuperant la seua activitat comercial i econòmica. Per aquest motiu s’han invertit els recursos humans i materials necessaris per a aconseguir reactivar la seua activitat al més prompte possible.

D’igual manera, amb la finalitat de compensar els perjudicis socials i econòmics que la crisi pel COVID-19 està ocasionant en el municipi i, en concret, en el sector de venda ambulant, s’ha eliminat la taxa de mercat ambulant per a tot l’any 2020.