Quart de Poblet reobri les seues instal·lacions de piscina coberta, balneari i sales de cardio i musculació

Aquest curs, serà necessari sol·licitar cita prèvia del 14 al 18 de setembre per a realitzar les inscripcions dels abonaments de temporada

Després d’un intens treball per a assegurar que es compleixen totes les mesures d’higiene i control, l’Ajuntament de Quart de Poblet reobrirà les instal·lacions de la piscina coberta el pròxim 8 de setembre. Així, la ciutadania podrà tornar a fer ús tant de la piscina, com del balneari, la sala de cardio, la sala de musculació i el pavelló. L’ús dels diferents espais serà similar a anys anteriors, si bé caldrà respectar els nous aforaments i mesures. En el cas de bany lliure o ús puntual de les instal·lacions, tan sols caldrà personar-se allí. Igual que per a adquirir els bons de 10, 20 o 30 banys. Quant als abonaments de temporada, caldrà sol·licitar cita prèvia del 14 al 18 de setembre per a realitzar les inscripcions, que es duran a terme del 21 al 24 de setembre per a persones empadronades i del 28 al 30 per a no empadronades.

La cita prèvia pot demanar-se telefonant al 961522441 de 9 a 22 hores, o presencialment en el punt d’informació del Complex Poliesportiu en el mateix horari.

L’horari serà l’habitual de cada inici de curs, de 8 a 22 hores durant lasetmana laboral, de 9 a 21 els dissabtes i de 9 a 14 hores els diumenges.

Quant als cursets, de moment, es continua estudiant la viabilitat d’aquests, per la qual cosa s’informarà més davant de quins poden reprendre’s i en quines condicions.