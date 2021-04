Quart de Poblet rep quasi dos milions d’euros per a formar a persones triades entre els sectors més vulnerables

Connect on Linked in

Les escoles i tallers d’ús de l’Ajuntament reben més del 10,34% del pressupost que la Conselleria destina a tota la província



L’alumnat obtindrà un títol amb el qual podrà treballar en tota la Unió Europea

Setanta persones desocupades, majors de vint-i-cinc anys i en situació vulnerable tenen sou i formació assegurada amb contractes que oscil·len entre els sis mesos i un any de duració.

Els alumnes i alumnes de les escoles i tallers d’ocupació `Opcions Quart 2020´ i `Més opcions Quart 2020´ obtindran un títol en Jardineria, Obra de paleta o Energies Renovables que poden homologar en qualsevol país de la Unió Europea i comptaran amb un contracte de formació i aprenentatge que serà remunerat sobre la base del salari mínim interprofessional.

Aquestes iniciatives compten amb fons tant del Ministeri com de la Unió Europea i han sigut seleccionades per la Generalitat entre tots els projectes presentats per diversos municipis.

La subvenció, que ascendeix a 1.080.928 euros, s’ha incrementat en 724.000 euros, ja que la Generalitat ha donat el vistiplau a una segona fase del projecte `Opcions Quart´ a causa dels bons resultats obtingut en la baremació de Quart de Poblet. Les escoles d’ús de l’Ajuntament rebran quasi dos milions d’euros, més del 10% del pressupost que la Conselleria destina a aquests programes en tota la província. D’aquesta manera, Quart de Poblet se situa al capdavant en aquesta matèria.

Les classes començaran el 30 de maig i l’alumnat podria obtindre una titulació superior, a més d’augmentar en un any el temps de formació.

Els programes es desenvolupen en el centre d’ocupació i desenvolupament municipal i a les aules pràctiques que té el Consistori. Però un dels aspectes més importants és que els alumnes podran aplicar els seus coneixements en obra de paleta, jardineria i energies renovables als parcs, jardins i instal·lacions de Quart de Poblet. D’aquesta manera, part del treball es reinverteix en el municipi.

Gran part de l’alumnat prové d’altres sectors laborals que ha hagut de reinventar-se després de mesos en desocupació. Persones que mai havien agafat una pala, un trepant o unes tisores de podar ara estan capacitats per a exercir aquests treballs.

Aquest és el cas de Mª Natividad Cámara. Després de treballar més de vint anys com a administrativa en una pista de bitles i en una fàbrica de ceràmica es va veure amb quaranta-nou anys en l’atur, amb dos fills i un marit que ja ha passat per dos ERTEs. El taller de formació i ocupació que es realitza a Quart de Poblet ha suposat el fi de dos anys i mig d’atur i li ha permés aprendre una nova professió: la jardineria. “No sabia que m’anava a agradar tant ni que anava a estar tan motivada. A més, estic traient molt bones notes i estic encantada amb la professora. Tant de bo puga trobar treball quan acabe el taller”, explica Natividad.

El cas de María Honrubia és semblant. Amb cinquanta-tres anys havia fet quasi de tot: des d’operària en diverses empreses de la zona, dependenta d’una fleca, conserge o escombrariaire. No obstant això, i malgrat la seua capacitat per a adaptar-se, va arribar un moment que no trobava res i estava més de dos anys en les llistes de l’atur. “Només tinc el certificat escolar i necessitava reforçar els meus coneixements perquè cada vegada demanen més coses”, reconeix. Amb el seu marit en atur des de fa un any i amb dues filles llicenciades en Química que tampoc treballen, no s’ho va pensar dues vegades quan li va arribar l’oportunitat de realitzar el taller d’obra de paleta: “M’està agradant moltíssim. Gaudisc perquè puc crear una cosa bonica del no-res. M’agrada construir”, explica María qui, a més, és de les primeres de la classe. En el seu últim examen ha tret un deu redó. “Estic molt agraïda amb aquesta oportunitat i segur que m’obri portes. Si no trobe treball a Espanya m’aniré fóra ja que aquest títol em serveix en qualsevol país comunitari. Estic entusiasmada.” L’únic sou que entra ara a la seua casa és el dels tallers d’ocupació i formació de Quart de Poblet.