Quart de Poblet reparteix 20.000 euros en beques a estudiants de la localitat

L’Ajuntament concedeix 126 beques per a cursar estudis universitaris o ajudes per al transport durant el curs 2021-2022

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha concedit un total de 126 beques a estudiants de la localitat que sumen més de 20.000 euros. Dèsset d’aquestes beques les reben estudiants empadronats en el municipi que cursen estudis universitaris i estan incloses en la convocatòria d’ajudes municipals per al curs 2021-2022



Aquestes beques, amb valor de 600 euros cadascuna, tenen com a objectiu garantir l’accés i la permanència en els estudis de grau i màster a aquells estudiants que no hagen pogut comptar amb una altra mena d’ajudes o que, per dificultats econòmiques i socials desfavorables, es troben en risc d’abandó dels estudis cursats.



A aquesta subvenció, i per cinqué any consecutiu, se suma també l’ajuda al transport públic de la qual s’han beneficiat un total de 109 joves de la localitat d’entre 16 i 25 anys. L’objectiu és fomentar la mobilitat i ajudar econòmicament a aquells estudiants que es desplacen fora de Quart de Poblet per motius formatius i educatius per a cursar els estudis acadèmics durant 2021/2022.



“El Consistori és conscient de la importància de contribuir a garantir una vertadera igualtat en l’accés a l’educació en tots els nivells i per això convoquem anualment diferents beques d’ajuda a l’estudi” declara la regidora d’Educació, Consue Campos.