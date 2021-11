Quart de Poblet reparteix 22.000 euros entre els qui han obert un negoci nou

Connect on Linked in

L’objectiu és incentivar i premiar a les persones emprenedores

Quinze nous negocis han arrancat la seua activitat durant l’últim any a Quart de Poblet. L’Ajuntament vol valorar els nous projectes emprenedors i ha repartit 22.000 euros per a ajudar-los i reconéixer la seua iniciativa.

L’alcaldessa, Carmen Martínez acompanyada del regidor de Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç, Ángel Lorente, ha transmés personalment a les persones emprenedores el seu agraïment per triar Quart de Poblet per a començar la seua activitat i s’ha interessat per cadascun dels negocis.

Aquesta subvenció no és l’única ajuda amb la qual compten aquells i aquelles que inicien una activitat en el municipi. Des del consistori s’impulsen diferents programes per a l’inici i manteniment de les diferents empreses. Incloent aquests premis, són ja 146 projectes els que s’han finançat a través de les deu convocatòries realitzades.

La iniciativa emprenedora, juntament amb el foment de l’ocupació i comerç local són motors rellevants del municipi. L’Ajuntament, a través del Centre d’Ocupació i Desenvolupament, ofereix altres programes de suport a l’emprenedoria, com el servei d’assessorament individual a l’autoocupació per a l’inici i consolidació de la idea de negoci, assessorament específic en projectes d’economia social, la formació gratuïta per a la creació d’empreses o el viver d’empreses, en el qual se’ls cedeix un local municipal durant un any, prorrogable a dos, a cost zero. També existeixen els microcrèdits socials i la creació d’un portal específic per a autoocupació, comptant amb la col·laboració d’altres entitats com Fevecta, Cambra Comerç, CEEI o la Mancomunitat Horta Sud, entre altres. A més, forma part de la xarxa de ciutats europees per la innovació i l’emprenedoria i del mapa d’emprenedors de la Comunitat Valenciana

Els negocis oberts a Quart de Poblet durant l’últim any són:

Instal·lacions de lampisteria i va fregir-calor, de Diego Jiménez Litràn.

Acadèmia d’anglés Trafalgar, Celia Deu

Fusteria i serralleria Alberto Boo

Reparació de maquinaria industrial, Juan Antonio Torres

Programador informàtic, Alberto Fleta.

Botiga en línia roba esportiva, https://www.bikinearte.com/, Consuelo Úceda.

Correduria d’Assegurances Meridià, Sonia Santander.

Mister Xiquets, botiga en línia de regals, https://www.misterpeques.com/4-mordedores-sonajeros, de Anahí Saida.

Hamburgueseria Alguna cosa Diferene, de Sumil Sharayl.

Instal·lacions Elèctriques, Ángel Dual.

Bar Cafeteria París, Blanca Ruiz.

Bar Cafeteria la Taula de la Paula, de Maria Cristina Rodríguez.

Fusteria Mobles, cuines, armaris, Rubén Gómez Gallego

Mahugo’s Barber, Jesús Mahugo.