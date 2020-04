Quart de Poblet reparteix mascaretes de protecció facial entre el comerç local

Connect on Linked in

El material ha sigut donat per l’empresa Rosegue Group, una mostra de l’excel·lent relació del consistori amb el teixit empresarial local

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha començat el repartiment, que durarà tota la setmana, entre els seus comerços i establiments dels 500 protectors facials que ha rebut com a donació. Cadascun dels negocis que roman obert des que es decretara l’estat d’alarma es dotarà amb aquests equips de protecció. El Consistori a més ha previst un nou repartiment entre la resta de comerços, una vegada s’inicie la fase de reactivació i desescalada, seguint les indicacions sanitàries.

L’alcaldessa, acompanyada pel regidor de Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç, Ángel Lorente, ha rebut aquest lliurament i ha agraït el gest a Royo Group, destacant “la col·laboració que han oferit, aquesta i altres empreses situades en el nostre terme municipal. És un orgull comprovar com els negocis tiren arrels al poble i es comprometen amb les seues gents, amb el seu comerç i amb el seu Ajuntament. Els vincles que sempre hem intentat forjar entre la comunitat i el teixit empresarial i comercial, hui són sòlids i forts, i aquesta donació és un exemple de l’èxit de l’excel·lent relació que ens uneix”.

Aquesta col·laboració desinteressada és una mostra de la labor social que Rosegue Group desenvolupa, però també, de l’estreta relació que l’Ajuntament manté amb el sector empresarial i comercial local. De fet, no és el primer cas en el qual una empresa o establiment de Quart de Poblet ofereix voluntàriament la seua col·laboració, com ja van fer Aqualai, Air Nostrum o Heineken.

Des de l’inici de la crisi sanitària, l’Ajuntament ha doblegat els seus esforços per a minimitzar l’impacte econòmic que la situació d’aquesta pandèmia mundial generarà inevitablement en la població. Dins del Pla de Recuperació Econòmica i Social, ha destinat 904.600 euros per a reactivar el seu teixit comercial i empresarial amb un paquet de mesures que inclou ajudes per a persones autònomes amb establiment o local comercial a Quart de Poblet, així com una campanya especial de promoció comercial.

D’igual manera, s’ha elaborat un llistat de comerços oberts i amb repartiment a domicili, per a evitar els desplaçaments de la població, mentre es reforça la compra local.

D’altra banda, l’Ajuntament, a més d’equipar adequadament a tot el personal municipal que ha continuat amb la seua activitat laboral, també s’ha preocupat de previndre el començament de la desescalada, i porta setmanes treballant per a proveir-se de suficients màscares homologades per a repartir pròximament entre els veïns i veïnes.

En el cas que algun establiment no reba la seua màscara de protecció, pot notificar-lo a través del telèfon 961536210, extensió 250, o enviant un email a adl.coordinacio@quartdepoblet.org o afic@quartdepoblet.org.