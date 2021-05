Quart de Poblet reprén el taller d’activitats biosaludables per a les persones majors amb deterioració cognitiva

Connect on Linked in

Aquest col·lectiu és un dels quals més han patit les conseqüències de la pandèmia

Quan el coronavirus i les vacunes ho han permés, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha représ el taller d’activitats biosaludables dirigides a les persones majors que presenten alguna deterioració cognitiva. En aquesta activitat, un fisioterapeuta guiarà de forma individualitzada l’exercici que realitzen un dia a la setmana en les pistes municipals d’atletisme. “Tenien moltes ganes de tornar després de mesos de la pandèmia”, assenyala la regidora de persones majors Victoria García.

Precisament aquest col·lectiu ha sigut un dels quals més ha patit per la pandèmia, sobretot, les persones que tenen pèrdua de memòria.

La falta d’exercici sempre és una cosa negativa però, més fins i tot, per a qui té alguna discapacitat neuronal. L’Ajuntament de Quart de Poblet posa a la disposició de la ciutadania recursos adaptats per a tota la població distribuïts en zones d’oci, jardins i parcs municipals. Tots estan dotats d’equips per a la realització de gimnàstica biosaludable, que permeten mantindre la forma física i previndre o tractar diferents molèsties o lesions concretes. Així mateix, els permet millorar la mobilitat, augmentar la flexibilitat i tonificar la musculació de tot el cos, repercutint positivament en el seu benestar. Aquests equips de gimnàstica estan dissenyats per al manteniment físic de les persones majors.

Els circuits biosaludables s’ideen com un parc compost per diversos obstacles que obliguen al treball físic de tot el cos, treballant funcions com l’equilibri, la coordinació, l’elasticitat, la força, la mobilitat o l’agilitat. A més, també poden ser útils en processos de rehabilitació de lesions o malalties concretes