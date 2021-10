Quart de Poblet reurbanitzarà i incrementarà les zones verdes dels carrers Agermanats i Mare Nostrum

Connect on Linked in

L’actuació s’inclou en la EDUSI i afavorirà la mobilitat per als vianants

L’Ajuntament de Quart de Poblet remodelarà els carrers Agermanats i Mare Nostrum amb l’objectiu de crear un nou espai públic de qualitat per a la ciutadania. L’actuació s’emmarca dins de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat, EDUSI, amb la qual s’aplica una planificació urbanística respectuosa amb el medi ambient i pensada per a l’ús i gaudi dels veïns i les veïnes. Les obres estan cofinançades al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER, en el marc del Programa Operativa pluriregional d’Espanya, POPE, 2014-2020.

Amb aquest projecte de reurbanització de tots dos carrers es pretén millorar l’entorn urbà i les infraestructures, creant serveis públics de qualitat. Així, s’apostarà per l’accessibilitat universal amb voreres més amples i accessibles per a afavorir l’adequada mobilitat per als vianants i fomentar els desplaçaments a peu. D’aquesta manera, es pretén guanyar espai per als vianants enfront del vehicle privat i reduir la contaminació atmosfèrica i sonora. I és que un dels objectius principals de la EDUSI és disminuir l’emissió de CO₂ a l’atmosfera i afermar un model de ciutat menys contaminant i més sostenible.

Així mateix, i en aquesta mateixa línia d’actuació, es plantaran arbres, s’augmentarà l’espai dedicat a vegetació, s’optimitzarà la il·luminació i s’instal·larà mobiliari urbà, la qual cosa contribuirà a revaloritzar aquests carrers i a la seua regeneració física i social. Aquesta actuació se suma a la reurbanització que s’ha realitzat en altres carrers com a Concòrdia, Trafalgar, Crescencio Genoll, Doctor Gómez Ferrer o Sagunt, on s’han creat entorns agradables i sostenibles per als i les residents.

El regidor de Desenvolupament Urbà Sostenible i director executiu de la EDUSI, Juan Medina, explica que “amb la transformació viària s’aconsegueix oferir espais de qualitat per a la ciutadania i una millora paisatgística i mediambiental que posa en valor aquests vials i el municipi en general, d’acord amb un urbanisme més humà”.

A més, amb aquesta intervenció es fomenta la cohesió social, afermant zones en les quals es fomenta la interrelació entre el veïnat i el gaudi d’aquests nous espais renovats.