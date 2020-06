Quart de Poblet, seleccionat entre 600 projectes dins del programa “Reconstruïm Pobles” de la Generalitat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha sigut seleccionat entre 300 municipis dins del programa de la Generalitat Valenciana “Reconstruïm Pobles”, a través del qual es destinaran més de 15 milions d’euros a actuacions urbanes en 70 poblacions de la Comunitat Valenciana. Així, Quart de Poblet rebrà 500.000 euros per a dur a terme la segona fase de la Restauració de la Casa de Cultura, un edifici del patrimoni municipal de gran valor social, cultural i històric.

L’elecció d’aquest projecte en la convocatòria, a la qual es van presentar 600 iniciatives, mostra la gran faena desenvolupada pel Consistori i el nivell de l’obra que es durà a terme, que s’emmarca dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i compleix amb tots els criteris de selecció demandats.

En aquests, es privilegien les actuacions que inclouen i afavoreixen la igualtat, la perspectiva de gènere, la inclusió i l’accessibilitat universal; les iniciatives en les quals els sectors de la població més vulnerables són els principals destinataris o en les quals incorporen criteris de sostenibilitat i eficiència energètica o que contemplen processos participatius.

Es tracta d’una ajuda que arriba en un moment molt necessari, ja que la seua repercussió econòmica servirà d’impuls al teixit productiu, que està enfrontant una situació complicada a causa de la crisi sanitària de la COVID19.

L’acte de presentació, al qual va assistir el regidor de Desenvolupament Urbà Sostenible, Juan Medina, es va celebrar el 17 de juny. Encapçalat pel vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez *Dalmau, també van participar la secretària autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, Laura Soto, i el director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, Jaume Monfort, així com representants de la resta de municipis seleccionats.

La rehabilitació

En aquesta segona actuació a la Casa de Cultura l’objectiu principal que es projecta és millorar l’eficiència energètica de l’immoble, millorant l’envolupant de l’edifici i renovant el sistema de climatització afegint un sistema de recuperació de calor que fa el sistema més eficient, amb el que s’aconseguirà un gran estalvi energètic.

A més, un dels eixos fonamentals de l’obra és l’accessibilitat universal. S’ha dotat de recorregut accessible a la totalitat de la intervenció amb la creació d’una rampa que dona accés tant als nous banys i camerinos accessibles com al propi escenari.

Al seu torn, s’ha tingut en compte la perspectiva de gènere en l’habilitació de les condícies, mitjançant la incorporació de canviadors de bebé no sols en el bany de dones, sinó també en el d’homes. D’altra banda, l’actuació de renovació de la façana cap a la plaça posterior té en compte la millora de la il·luminació d’aquest racó urbà, per a evitar zones fosques en aquest carrer de menor trànsit.

Un altre dels aspectes principals és el valor social i integrador de l’edifici. L’actual Casa de la Cultura té un programa que alberga usos socials per a col·lectius vulnerables, com les aules de formació per a immigrants.