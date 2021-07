Quart de Poblet signa convenis de col·laboració amb diverses empreses que donaran treball a quasi una trentena de veïns i veïnes

Print This Post

L’alcaldessa visita a l’alumnat de les escoles i tallers d’ocupació

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha signat diversos convenis de col·laboració amb empreses de la zona amb l’objectiu de fomentar l’ocupació local. De la reunió entre l’alcaldessa, Carmen Martínez, el regidor d’Ocupació, Ángel Lorente i els responsables de les empreses, s’han obtingut diverses ofertes de treball per als quarteros i quarteras que estiguen en procés de cerca d’ocupació.

Moltes d’aquestes empreses són líders en el seu sector i tenen una àmplia trajectòria. Aquest és el cas d’Instal·lacions Grau, dedicada a la fabricació de components elèctrics i caldereria. Javier Manzanera, enginyer tècnic, ha explicat que busquen soldadors, pulidores i programadors electrònics: “Necessitem gent amb ganes de treballar i formar-se. Els salaris es basen en el conveni del Metall i som com una gran família”. Aquesta empresa té un elevat volum de negoci que està molt diversificat. Ha realitzat maquinària per a farmacèutiques o fins i tot per a la vacuna espanyola de la Covid.no els falta treball i fins i tot han augmentat la seua producció durant la pandèmia.

Per part seua, Minusval, centre especial d’ocupació amb personal amb diversitat funcional, ofereix diversos llocs de treball: sis operaris de neteja amb discapacitat, un administratiu i un netejavidres. Beatriz Martí, gerent i Javier García, administratiu, han destacat que han col·laborat en diverses ocasions amb l’Ajuntament de Quart de Poblet en matèria d’ocupació.

Pedro Martínez, gerent de Logralimp, també té diverses vacants: una costurera industrial, un conductor de repartiment i un tècnic de qualitat.

Un altre conveni ha sigut el firamdo pel Rastrell Reciclatge, una empresa d’inserció de col·lectius en risc d’exclusió que recull mobles, estris i roba que després venen en botigues. Antonio Rodríguez volen un dependent i un peó de classificació tèxtil.

Finalment, José Luis Mira, director de telemiraconsultoria, empresa de gestió de centraletes i callcenters, ha anunciat que volen contractar quatre persones per a atenció telefònica.

Per a obtindre més informació i poder optar a aquestes places es poden posar en contacte amb el Centre d’Ocupació i Desenvolupament de Quart de Poblet a través del 961 53 62 10, extensió 1250 o passar-se per les seues oficines.

Després de la reunió, Carmen Martínez ha visitat als alumnes i alumnes de les escoles i tallers d’ocupació `Opcions Quart 2020´ i `Més opcions Quart 2020´ que obtindran un títol en Jardineria, Obra de paleta o Energies Renovables homologable en qualsevol país de la Unió Europea.

L’alumnat el componen setanta persones desocupades, majors de vint-i-cinc anys i en situació de vulnerabilitat. Per participar en aquests cursos tenen sou i formació assegurada amb contractes que oscil·len entre els sis mesos i un any de duració.

I a més, gràcies a convenis com el signat hui tindran més facilitat de millorar la seua situació sociolaboral

Entre els serveis que ofereix el CED (Centre d’Ocupació i Desenvolupament) de l’àrea de promoció econòmica, comerç i ocupació que dirigeix Ángel Lorente es troba, entre altres, el SIO (Servei Integral d’Ocupació), l’objectiu principal de la qual és potenciar i optimitzar les possibilitats d’ocupació de les persones demandants d’ús del municipi inscrites.

Aquest servei consta d’una atenció integral mitjançant tutories individuals i desenvolupament d’itineraris integrals per a la inserció, així com orientació en la cerca d’ocupació i accés a programes de formació i ocupació gestionats directament per l’Ajuntament de Quart de Poblet o per altres entitats.

D’altra banda, a fi d’aconseguir la inserció laboral es realitza la prospecció i gestió d’ofertes d’ocupació, sent fonamental la relació amb empreses, així per a realitzar la preselecció i derivació de candidatures a ofertes, se signen convenis de col·laboració per totes dues parts.

Al mateix temps en la línia de formació per a l’ocupació, es realitzen convenis de col·laboració per a la realització de PNL´s (Pràctiques no laborals).

En aquesta ocasió la signatura d’aquests 5 convenis, té com a objecte la relació integral de serveis a empreses per part del CED, i principalment per a la gestió d’ofertes d’ocupació, sumant-se als convenis ja signats anteriorment amb diverses empreses.