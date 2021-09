Quart de Poblet subvenciona fins al 100% de l’IBI a famílies sense recursos

Connect on Linked in

Les persones empadronades o residents en el municipi poden sol·licitar aquesta ajuda fins a l’1 d’octubre

L’ajuntament de Quart de Poblet ha obert el termini per a la sol·licitud de les ajudes econòmiques vinculades a l’IBI dirigides a famílies empadronades en el municipi i que manquen de recursos econòmics suficients. La convocatòria, dissenyada en règim de concurrència competitiva i de conformitat amb el Pla Estratègic de Subvencions, comptarà amb un crèdit de 30.000 euros.

La quantia pot ascendir fins a 350 euros per família i dependrà de la valoració de la situació sociofamiliar, que determinarà el percentatge que es perceba i que oscil·la entre el 30 i el 100%.

Alguns dels requisits sol·licitats per a l’accés a aquesta subvenció són: empadronament en el municipi o residència durant, almenys, un any, ser titulars de l’habitatge habitual, no disposar d’altres propietats urbanes o rústiques i no ser destinatari d’altres ajudes públiques o privades per al mateix fi. Els requisits complets poden consultar-se en les bases a través del següent enllaç: https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=13852

Les sol·licituds podran presentar-se en l’Oficina d’Atenció Ciutadana o per seu electrònica fins a l’1 d’octubre. S’ha de completar el model d’instància oficial disponible en els registres habilitats de l’Ajuntament i adjuntar la documentació requerida que s’especifica en les bases. Les instàncies estaran disponibles en el punt d’Informació de l’Ajuntament.

El Departament de Serveis Socials de Quart de Poblet ha constituït una comissió tècnica per a valorar i verificar les sol·licituds i s’ha adoptat el mateix procediment que se segueix amb les beques de menjador.