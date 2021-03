Quart de Poblet testa entre la ciutadania la qualitat de la informació pública per a millorar la transparència municipal

Connect on Linked in

L’àrea de Govern Obert llança una enquesta a través de l’aplicació iParticipo

El departament de Govern Obert de Quart de Poblet ha impulsat una pionera campanya de consulta ciutadana sobre transparència i accés a la informació pública. Per això, anima als veïns i veïnes a col·laborar en aquesta iniciativa per a avaluar la qualitat de la informació i millorar els canals de comunicació entre l’Ajuntament i la població a favor d’una major transparència. En aquesta enquesta, que es realitzarà a través de l’aplicació iParticipo, podran participar les persones empadronades en el municipi a partir de 16 anys.

L’objectiu és donar a conéixer les eines de comunicació i transparència municipal i obtindre una primera aproximació al seu grau de coneixement i utilitat. Així mateix, els participants podran plantejar propostes de perfeccionament dels diferents sistemes de relació consistori-ciutadania. La implicació ciutadana és molt important perquè ajudarà a conéixer les inquietuds entorn de la transparència municipal per a idear de manera conjunta i col·laborativa accions de millora.

Per a formar part del procés cal descarregar-se l’aplicació de participació digital de l’Ajuntament iParticipo (creada per una empresa local), registrar-se i entrar en els processos oberts. L’eina està disponible per a Android (Google Play: iParticipo: http://bit.ly/3pk2aeg) i Apple (iParticipo: http://apple.co/3tpsdth)

Així mateix, a través d’aquest vídeo es mostra com accedir i utilitzar-la:

Entre altres qüestions es planteja com s’informa la població dels serveis i activitats que s’ofereixen tant per internet (portal municipal, xarxes socials, WhatsApp municipal, App municipal, etc) tant com fora de la xarxa (cartelleria, el Fanalet, fullets etc); a quina informació li agradaria accedir o quines dades li resulten útils.

Així mateix, es busca testar quina és la percepció de la ciutadania sobre Govern Obert i el seu significat quant a un Govern i Administració transparents, participatius i col·laboratius. I és que l’objectiu és acostar a la població una informació completa, veraç i transparent del funcionament de l’Ajuntament i que puga col·laborar en els processos participatius per a generar sinergies de col·laboració. Per a això, ja hi ha eines disponibles com el portal de Govern Obert, on ve desglossat el pressupost municipal, els càrrecs públics o un espai de participació. A més, en el servei de WhatsApp municipal, els veïns i les veïnes reben informació periòdica sobre activitats i informació d’utilitat.