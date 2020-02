Connect on Linked in

Quart de Poblet trenca amb estereotips a través del programa ‘JOOP’ per a joves de 16 a 21 anys

L’Ajuntament desenvolupa aquesta iniciativa centrada en la motivació i l’orientació



Una de les problemàtiques que afronta la joventut actualment és l’abandó primerenc dels estudis i la falta d’incorporació en el mercat laboral. Davant això, l’Ajuntament de Quart de Poblet, a través de l’àrea de Joventut que dirigeix Consue Campos, ha desenvolupat el programa Jove Oportunitat – JOOP, una iniciativa dissenyada, organitzada i cofinançada per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) que té per objectiu motivar i orientar a joves d’entre 16 i 21 anys que hagen abandonat els estudis.

El propòsit final del programa és aconseguir que aquestes persones tornen al sistema educatiu i completen una FP de Grau Mitjà, però per a això, prèviament, els i les joves necessiten treballar la seua motivació, reforçar la seua autoestima i rebre ajuda per a poder construir un projecte integral de vida. Per això, JOOP ofereix assessorament i orientació pedagògica a través de tallers impartits per professionals, en grups d’entre 10 i 15 participants, on es treballaran tots aquests aspectes a través del coaching actitudinal.

A més, durant les sessions se’ls proporcionarà als i les participants orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, des d’un enfocament pràctic, per la qual cosa visitaran diverses empreses on els mostraran el treball real al qual porta cada titulació de la FP. D’aquesta manera, s’espera que els i les joves puguen descobrir la seua vocació.

D’altra banda, el programa també ofereix un mòdul de formació acadèmica per a aquelles persones que no hagen acabat l’ESO i vulguen preparar-se per a la prova d’accés a la FP de Grau Mitjà.

Així mateix és fonamental la implicació dels centres d’educació secundària del municipi, la principal funció del qual és derivar cap al programa a aquells i aquelles joves que consideren que poden beneficiar-se del JOOP.

Per a apuntar-se, només cal acostar-se durant el mes de febrer a Quart Jove, situat en carrer la Torreta, 1, on es realitzaran les classes i tallers durant els quatre mesos que durarà el programa.

Aquesta actuació està inclosa en el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 (POEJ), en el qual s’adscriu a la categoria de Programes de Segona Oportunitat, sent cofinançat al 50% pel Fons Social Europeu, que, amb l’Estratègia Europea 2020, ha fixat com a meta la reducció de l’Abandó Educatiu Primerenc (AET).