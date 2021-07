Quart de Poblet, un estiu replet de Cultura i naturalesa

Print This Post

L’Ajuntament organitza activitats per a tota la família extremant les mesures sanitàries

Música, cinema, naturalesa i piscina. L’Ajuntament de Quart de Poblet ha organitzat un cap de setmana molt estiuenc. El divendres, a les 18h en el Auditori Vaig moldre de Vila, s’entreguen els Premis Professionals del Conservatori Mestre Molins.

Una mica més tard, a les 22h, es podrà veure de manera gratuïta “Les aventures del Dr. Dolittle”, una història de comèdia, aventures i fantasia en la qual el protagonista és un veterinari que pot parlar amb els animals. Les portes de “Cinema a la fresca” s’obriran mitja hora abans de l’inici de la pel·lícula. Es recomana acudir amb temps d’antelació ja que l’aforament és limitat. La cita, en la zona esportiva que hi ha al costat de la Biblioteca mentre que en el Barri del Crist la ubicació serà al Parc de l’Amistat.

I seguim amb animals, aquesta vegada tortugues. Qui vulga gaudir d’un matí coneixent de prop a un dels ovípars més longeus es pot apuntar a Estiu al riu. El punt de trobada serà el Centre d’Interpretació de la Naturalesa de la localitat i l’hora les 10.30 del matí. En tot moment s’anirà acompanyat per monitors de la Fundació Limne. Per a aquesta activitat és imprescindible inscripció. Per a això cal manar un correu electrònic a participa@limne.org o contactar a través del telèfon 654 076 533.

La música és la protagonista indiscutible del cap de setmana. A les 20h, SAM La Va unir oferirà un Concert de la Big band i el diumenge la Escola Coral Veu Ajuntes ha preparat “Un concert pel·licula”. Serà a les 19 h en el Auditori Vaig moldre de Vida.

I sempre hi ha temps per a donar-se un capbussó i refrescar-se. La piscina d’estiu de Quart de Poblet obri d’11.00 a 20.00. Es poden comprar les entrades de forma anticipada en www.aqquart.es ja que l’aforament és limitat. I de dilluns a divendres es poden realitzar activitats dirigides per un monitor en la mateixa piscina. Algunes d’elles són Global training, aquaGAP, Aiguaeròbic o Aquafitness.

I si prefereixes portar-te un bon llibre a la piscina, al Parc Natural del Túria o sota l’ombra d’un arbre pots acudir a la Biblioteca Municipal Enric Valor que ha fet una selecció dels millors títols perquè xiquets, adolescents i adults s’ho passen genial aquest estiu amb la lectura. I el termini de devolució s’amplia fins al 13 de setembre. L’horari de juliol de la Biblioteca és de dilluns a divendres de 9.00 a 14.30.