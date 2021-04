Quart de Poblet, un mes replet de cultura amb la presentació de diversos llibres

Connect on Linked in

La casa de Cultura acollirà a diversos escriptors locals i a la fiscal Susana Gisbert, que presentarà la seua obra 101 valencianes enfront del meu espill

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha programat un mes replet de presentació de llibres i activitats relacionades amb la poesia. Les regidories de Cultura, Joventut i Igualtat han convidat a diversos escriptors i escriptores de la Comunitat que donaran a conéixer la seua obra. La Casa de Cultura acull el divendres 30 d’abril activitats dirigides als xiquets i xiquetes així com als joves de la casa. D’una banda, Isabel Blanco presentarà l’el llibre infantil Pell de Colors. L’autora, resident a Quart de Poblet, ho farà d’una forma molt amena, a través d’un contacontes.

El mateix dia, les Cases de Joventut realitzaran la II Mostra de Poesia Juvenil. A l’acte assistiran la periodista, poeta i activista Paloma Chen i dues poetesses prometedores, Sara Gil i Carlot

Està previst un col·loqui i la lectura de poemes escrits pels assistents així com dels seus versos preferits.

El divendres 14 de maig hi ha una cita ineludible. La fiscal Susana Gisbert acudeix a la Casa de la Cultura per a mostrar als quarteros i quarteras el seu llibre 101 valencianes enfront del meu espill, un homenatge a totes aqueixes dones les gestes de les quals han canviat les nostres vides. Moltes d’elles no són conegudes perquè el seu nom o els seus assoliments van ser eclipsats o assumits pels homes que estaven al seu costat. També recull moltes dades curioses: Saben que la primera advocada a Espanya va ser valenciana? O que no va haver-hi dones en la Judicatura, la Fiscalia o les Forces i Cossos de Seguretat fins als anys 70 del segle XX perquè la llei el prohibia?Coneixen a la inventora valenciana de la primera rentadora integral? O que el diccionari de María Moliner va ser gestat en part en la nostra terra? Gisber atendrà el públic assistent que li vulga preguntar sobre la seua obra i signarà llibres.

La quartera Julia Rincón presentarà el dijous 13 de maig la novel·la El Secret d’Ànima mentre que el dia 28 la també quartera Rosa Sanmartín, finalista en els premis de la crítica valenciana, explicarà els secrets de la novel·la Quan la vida t’aconseguisca. En ella es narra l’evolució d’una dona per ser feliç en un dur viatge vital.

El periodista i quartero Uiso Crespo, debuta com a escriptor amb La cançó del nostre estiu, una novel·la romàntica i juvenil que combina intriga amb converses que giren entorn de la música i al cinema.

Per a acomiadar la primavera, Patricia León estarà l’11 de juny a la Casa de la Cultura amb el seu llibre de poesia Aquesta Vesprada Mentre La Pluja. León és professora i doctora en Didàctica de la Llengua i la Literatura en la Universitat de València i resideix a Quart de Poblet.