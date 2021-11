Quart de Poblet utilitzarà la realitat virtual per a promocionar el patrimoni cultural i natural

Print This Post

Aquests nous productes virtuals complementaran l’oferta de l’Oficina d’Informació Turística i estan cofinaciados amb FEDER

L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat, EDUSI, de Quart de Poblet està treballant en el desenvolupament del projecte “TurismoQdP, Recursos digitals basats en el patrimoni orientats al turisme”, amb el qual es promocionarà el patrimoni cultural, etnològic, natural i hidràulic local i es posarà en valor les possibilitats del municipi per a l’aprofitament turístic a través de la tecnologia digital.

Aquesta actuació està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. FEDER, i s’inscriu en l’Objectiu Temàtic “Millorar l’ús i la qualitat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicació i l’accés a aquestes”, ja que es basa en l’ús de tècniques avançades que acostaran la cultura i el patrimoni a la ciutadania. El projecte complementa a altres operacions EDUSI, com la recuperació de l’antiga estació de RENFE, on se situa l’Oficina d’Informació Turística. En aquest espai, obert els divendres a la vesprada i els dissabtes al matí, els i les visitants poden conéixer els espais més emblemàtics del municipi i les rutes organitzades, entre altres dades d’interés.

D’aquesta manera, es crearan productes turístics que integraran tecnologies digitals emergents per a generar entorns interactius, com la realitat virtual o la realitat augmentada i, així mateix, s’establiran les bases de les futures intervencions per a la creació de recursos educatius i divulgatius. I és que mitjançant la virtualització, els i les visitants podran viatjar a una època diferent i podrà conéixer els costums, indumentària, estil de vida, rutines diàries de treball, oci, vida familiar o gastronomia de cada període.

Segons explica la regidora de Cultura i Patrimoni, Cristina Mora, “el desenvolupament d’aquestes eines digitals aplicades al sector turístic permet, difondre i posar en valor el patrimoni i, al mateix temps, connectar les diferents rutes existents amb altres béns culturals i naturals. Totes aquestes actuacions convidaran tant a turistes com a veïns i veïnes a passejar i a recórrer el municipi amb una altra perspectiva”.

A més, es podrà conéixer els béns ja desapareguts, com a edificis, monuments o vies de comunicació amb itineraris específics. Cal destacar que totes les eines seran inclusives i multilingües amb la finalitat de complir amb l’objectiu d’accessibilitat universal en el qual es basa la EDUSI.