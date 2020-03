Quart de Poblet visibilitza la doble discriminació que pateixen les dones sordes

Connect on Linked in

La principal reivindicació d’aquest col·lectiu és l’accés a la informació per a conéixer els seus drets i privilegis



Quart de Poblet, 05 de farigola de Menorca de 2020

Per sisé any consecutiu s’ha celebrat a Quart de Poblet la taula redona Dones i Discapacitat, que en aquesta ocasió ha estat centrada en visibilitzar la doble discriminació que pateixen les dones sordes, per ser dones i per tindre capacitats diferents. Aquesta trobada, que s’ha celebrat en la Sala d’actes de l’Ajuntament, s’emmarca dins de la setmana commemorativa del 8M, en la qual des de la regidoria d’Igualtat que lidera Cristina Mora, s’estan duent a terme diverses activitats amb l’objectiu de donar veu a les dones i crear espais de diàleg que els permeten apoderar-se.

La regidora ha insistit durant la seua intervenció en la jornada que des del Consistori s’emporta molts anys apostant per la inclusió i igualtat plena en el municipi, destacant especialment la labor que des de l’àrea d’Igualtat, juntament amb el Centre Ocupacional, s’està desenvolupant darrere de la visibilització d’aquest col·lectiu de dones amb discapacitat.

Mónica Díez García, veïna de Quart de Poblet i coordinadora del Consell de Dons Sordes de la FESORD de la Comunitat Valenciana, ha sigut l’encarregada d’il·lustrar la realitat de les dones sordes en aquesta taula redona. Díez ha denunciat que les persones sordes, en general, troben una gran barrera a l’hora de comunicar-se i accedir a la informació i que, a més, són pràcticament invisibles per a la societat al no patir cap mena de discapacitat que s’aprecie a simple vista. Això, sumat al simple fet de ser dona, complica en gran manera la vida d’aquest col·lectiu i pot portar-les a un complet aïllament social. Per aquest motiu, la principal reivindicació de les dones sordes és tindre accés a la informació per a poder conéixer els seus drets i privilegis i així tindre la possibilitat d’apoderar-se i tindre les mateixes oportunitats que la resta de dones no discapacitades.

Díez també ha explicat les diferents labors de visibilització i conscienciació que es duen a terme des del Consell de Dons Sordes i aquells recursos dels quals disposen les dones sordes per a superar les barreres comunicatives, i de qualsevol altra classe, a les quals han de fer front cada dia. Des de FESORD busquen millorar la qualitat de vida d’aquestes persones i fomentar l’accessibilitat i inclusió de les dones a tots els àmbits de la vida, com el treball, l’oci o la família.

D’altra banda, Tall Mínguez, també veïna del municipi, ha volgut compartir la seua experiència i testimoniatge amb totes i tots els presents, aportant el seu punt de vista d’aquesta realitat. Mínguez ha destacat que, encara que ella sempre s’ha sentit una persona feliç i orgullosa de ser una dona sorda treballadora, és cert que existeixen problemes comunicatius que poden donar lloc a malentesos i fins i tot a la discriminació per part de les persones oïdores. També ha assenyalat que a poc a poc, gràcies a la tecnologia, la situació de les persones sordes i la seua qualitat de vida està millorant.

La taula redona ha finalziado amb la lectura d’un manifest per part del grup de promotores que va sorgir fa alguns anys del taller que organitza la Casa de la Dóna en col·laboració amb el Centre Ocupacional. Les promotores han reivindicat el dret de les dones amb discapacitat a la salut, sobretot a la reproductiva i sexual, i també la necessitat de formació del personal sanitari per a poder atendre les seues necessitats.