Quart és Europa llança el projecte Total Peace, dedicat a aquells que van donar la seua vida per la llibertat

El primer esdeveniment se celebra aquest cap de setmana de manera en línia i la ciutadania es pot presentar a les activitats, dedicades a aquells que van donar la seua vida per la llibertat

Total Peace, liderat per Centre Pastura di Forlì, està compost per sis socis europeus, entre ells, l’Ajuntament de Quart de Poblet

El primer esdeveniment del projecte, que en principi se celebraria a Portugal, tindrà lloc de manera en línia aquest cap de setmana, els dies 23, 24 i 25 d’abril

Quart *és Europa llança el projecte europeu Total Peace, dedicat a aquells que van donar la seua vida per la llibertat. L’organització italiana Centre Pastura di Forlì lidera aquest projecte finançat pel programa “Europa per als ciutadans”, en el qual participen 6 socis europeus de Portugal, República Txeca, Holanda, Espanya i Polònia. El projecte tendeix a ressaltar la memòria de les persones que s’han compromés a construir una Europa lliure, democràtica, no violenta, ecologista i inclusiva i d’una flor simbòlica. L’Ajuntament de Quart de Poblet va triar la flor de la mimosa, la data del 8 de març de 2022 (Dia Internacional de la Dona) i la figura de *Federica Montseny, política, sindicalista anarquista i escriptora espanyola i, primera dona ministra en la Història d’Espanya.

Del 23 al 25 d’abril, mentrestant, comencem amb l’esdeveniment de Portugal sobre Celeste Caeiro i la “revolució dels clavells”, amb activitats en línia (a causa de la situació de pandèmia) visibles a través de la plataforma zoom. Les llengües de les activitats seran principalment l’anglés, i també el portugués. Per a participar en les activitats, les ciutadanes i ciutadans podran registrar-se en el següent enllaç: https://forms.gle/ppW2Go2ghwG45CYj7

Per a obtindre més informació, consulte les pàgines de Facebook, Instagram i Twitter de Quart *és Europa